Rohit Sharma on WC Squad: टीम में जगह नहीं मिलने वाले खिलाड़ियों को लेकर कप्तान रोहित के बयान ने फैंस के बीच मचाई खलबली

कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma on KL Rahul and Ishan Kishan) ने हालात के अनुसार अंतिम एकादश में राहुल और ईशान दोनों के चुने जाने की संभावना से इनकार नहीं किया. दोनों के चयन से संजू सैमसन (Sanju Samson not in WC 2023 Squad) के रास्ते बंद हो गए जो इस समय श्रीलंका में एशिया कप में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के साथ हैं. एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाले श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को मध्यक्रम में जगह मिली है.

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav in WC Squad) को वनडे में खराब फॉर्म के बावजूद तिलक वर्मा पर तरजीह दी गई. टीम में जगह नहीं पा सके खिलाड़ियों के बारे में रोहित ने कहा कि प्रबंधन को कई बार टीम के फायदे में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं. उन्होंने कहा ,‘‘ टीम में अपनी जगह के लिये संघर्ष करना बुरी बात नहीं है. चुनौतियां बढती है और चयन कठिन होता जाता है. हमें देखना होता है कि कौन फॉर्म में है और विरोधी टीम को देखते हुए कौन सा खिलाड़ी फायदेमंद होगा.''

उन्होंने कहा ,‘‘ ऐसा हमेशा होता है. क्रिकेट में टीम की जरूरत के अनुसार कठिन फैसले लेने पड़ते हैं." गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह , मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी तेज आक्रमण की कमान संभालेंगे. बुमराह चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद हाल ही में टीम में लौटे हैं. एशिया कप टीम में शामिल तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में जगह नहीं मिल सकी. उपकप्तान हार्दिक पंड्या और शार्दुल ठाकुर तेज गेंदबाजी के विकल्प होंगे.

बायें हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव , रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल स्पिन का जिम्मा संभालेंगे. लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, आफ स्पिनर आर अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में जगह नहीं मिली है. रोहित ने कहा ,‘‘ हमें गेंदबाजी और बल्लेबाजी में गहराई चाहिये जिसका टीम में पिछले कुछ साल से अभाव दिखा है. बल्लेबाजी में गहराई की बात करें तो नौवें और आठवें नंबर का क्रम काफी अहम है.''

उन्होंने उम्मीद जताई कि ठाकुर और अक्षर जैसे खिलाड़ी निचले क्रम पर उपयोगी रन बना सकेंगे जो कई बार निर्णायक साबित होते हैं. विश्व कप पांच अक्टूबर से शुरू होगा जिसमें पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में खेला जाना है. भारतीय टीम आस्ट्रेलिया के खिलाफ आठ अक्टूबर को पहला मैच खेलेगी.

भारतीय टीम :

रोहित शर्मा ( कप्तान ), हार्दिक पंड्या (उपकप्तान ), केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव ।