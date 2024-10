IND vs NZ 2nd Test: "हमें तो अपना...", न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस गवांने के बाद रोहित शर्मा ने कर दिया बड़ा ऐलान

IND vs NZ 2nd Test Rohit Sharma on Toss: भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया है. टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में तीन बदलाव के साथ उतर रही है. टीम में शुभमन गिल, आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया था.

🚨 Toss Update 🚨



New Zealand win the toss and elect to bat in the 2nd Test in Pune.



Live - https://t.co/YVjSnKCtlI#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/LCj6ActryZ — BCCI (@BCCI) October 24, 2024

टॉस हारने के बाद कप्तान रोहित ने कहा

टॉस (Rohit Sharma on Lose Toss vs NZ in 2nd Test) जीतकर पहले बल्लेबाजी भी अच्छी होती. जब आप इस तरह का टेस्ट मैच खेलते हैं, तो पहला सत्र हमारे पक्ष में नहीं जाता. लेकिन हमने दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी की थी. हम इससे बहुत सारी पॉजिटिव बातें लेते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ कैसे हालात बदल सकते हैं. जब आप पीछे होते हैं तो हमेशा टेस्ट मैच में वापसी करने के तरीके खोजना चाहते हैं. हमने यही किया. पिच (Rohit Sharma on Pune Pitch) थोड़ी सूखी है, हाँ. हम समझते हैं कि पहले 10 ओवर कितने महत्वपूर्ण हैं. टीम में तीन बदलाव हैं सिराज, केएल राहुल और कुलदीप बाहर हैं और आकाश दीप, वाशिंगटन और गिल खेल रहे हैं.