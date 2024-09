Rohit Sharma: सहवाग का ये महारिकॉर्ड तोड़कर भारत के इतिहास में अमर हो जायेंगे कप्तान रोहित शर्मा

Rohit Sharma Test Cricket Record: बांग्लादेश और भारत के बीच 19 सितम्बर से शुरू होने जा रहे टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टीम दो टेस्ट और तीन टी20 मुकाबले की सीरीज खेलेगी, पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप करने वाली बांग्लादेश की टीम के हौसले बुलंद होंगे लेकिन भारतीय टीम को पाकिस्तान के हिसाब से सोचना बांग्लादेश को मुश्किल में डाल सकता है, इन सबके बीच टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma may break virendra sehwag sixes record) की नज़र एक खास रिकॉर्ड पर रहेगी. कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के कगार पर हैं.

Most sixes for India in Test history:



Virender Sehwag - 91 (190 innings)



Rohit Sharma - 84 (101 innings)



