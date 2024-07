"भईया के पास ही जाता हूं...", पंत ने धोनी को लेकर कही दिल को छू लेने वाली बात, देखें Video

Rohit Sharma and Rishabh Pant on Dhoni: गुरू पूर्णिमा के अवसर पर रोहित शर्मा और पंत का एक वीडियो स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा शेयर किया गया है जो फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, वीडियो में रोहित और पंत धोनी और द्रविड़ को लेकर बात कर रहे हैं. गुरू पूर्णिमा के अवसर पर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में पंत और रोहित द्वारा धोनी और द्रविड़ को लेकर कही गई बात फैन्स को खूब पसंद आ रही है. दरअसल, रोहित और पंत, धोनी को गुरू की तरह मानते हैं. स्टार स्पोर्ट्स द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में, उन्होंने चर्चा की कि कैसे धोनी और राहुल द्रविड़ ने क्रिकेटर के रूप में उनके विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

युवा और ऊर्जावान विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने धोनी की अमूल्य सलाह की बहुत प्रशंसा की. पंत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे धोनी की बुद्धिमत्ता और अनुभव एक खिलाड़ी के रूप में उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण रही है.

रोहित ने द्रविड़ को लेकर कहा, "देखिए, उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, जब से वह आयरलैंड में मेरे पहले इंटरनेशनल कप्तान थे. वह हम सभी के लिए एक जबरदस्त रोल मॉडल रहे हैं. हमने देखा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और टीम के लिए क्या हासिल किया है, अक्सर हमें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालते थे. अपने पूरे करियर में उनका दृढ़ संकल्प कुछ ऐसा था जिसे मैं कोच के रूप में आने पर सीखना चाहता था. यह अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद रहा है, और विश्व कप के अलावा, हमने उनके मार्गदर्शन में कई प्रमुख टूर्नामेंट और सीरीज़ जीती हैं."

इसके अलावा पंत ने धोनी के बारे में भी यही बात कही और कहा, "सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी धोनी हमेशा मेरा समर्थन करने और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहते हैं. जब भी मुझे कोई बात समझ में नहीं आती, तो मैं उनसे मदद मांगता हूं और वे मुझे अपनी खुद की विचार प्रक्रिया विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. "

