Rohit Sharma: विश्व विजेता बनने के बाद पिच की घास क्यों खाई थी ? रोहित शर्मा के जवाब ने जीता दिल

Rohit Sharma on eating grass of the Pitch: भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप (Indian Team in T20 World Cup 2024) का खिताब जीत लिया है. भारत को विश्व विजेता बनाने में रोहित की कप्तानी भी अहम रही. रोहित ने टीम के खिलाड़ियों के एक जुट रखा और विषम परिस्थिति में भी टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहे. 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार ने रोहित का दिल तोड़ दिया था लेकिन रोहित ने हिम्मत नहीं ंहारी और फिर से भारत के चैंपियन बनाने के सपने पर चलते रहे और आखिर में 29 जून 2024 को भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफल रही. बता दें कि भारतीय टीम को विश्व चैंपियन बनाने के बाद रोहित बारबाडोस मैदान की पिच पर गए और उनके नमन किया और साथ ही पिच पर लगी घास को खाकर अपना आभार व्यक्त किया. अब कप्तान रोहित ने इसके पीछे की कहानी बयां की है. बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हिट मैन घास खाने को चखने को लेकर अपनी कहानी बयां कर रहे हैं.

Photo Credit: BCCI on X

पिच की घास खाने पर रोहित ने कहा

रोहित शर्मा ने इसके पीछे की कहानी बयां की और कहा, " इस मैदान ने जीत दिलाई है और वह इस यादगार जीत की याद में ट्रैक का एक टुकड़ा हमेशा अपने पास रखना चाहते था. रोहित ने कहा कि वह इस पल को जीवन भर याद रखेंगे, क्योंकि इस पिच ने भारत की सफलता में खास भूमिका निभाई. यह विशेष पिच खास थी, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था. यह सहज था, उस यादगार पल को महसूस कर रहा था. जब हम उस पिच पर खेले, तो हमने मैच जीता."

कप्तान रोहित ने आगे कहा, "जब हम मैदान पर उतरे तो मैंने उस पल को गहराई से महसूस किया और उस पिच ने हमें गेम जीतने में मदद की..वह मैदान और वह पिच हमेशा मेरी यादों में एक खास जगह रखेगी, क्योंकि यह वह जगह थी जहां हमारे सपने सच हुए.. मैं उस अनुभव के जादू को कैद करने के लिए एक स्मृति चिन्ह रखना चाहता था."

Photo Credit: BCCI on X

कप्तान हिट ने मैच कहा, "यह अनुभव अभी भी अवास्तविकलगता है. यह अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया है.. यह एक अविश्वसनीय क्षण है, इसके बावजूद कि यह वास्तव में हुआ है, हम शायद ही विश्वास कर सकते हैं कि यह सच है."

Photo Credit: BCCI on X

विश्व विजेता कप्तान ने कहा, "हमें जो उपलब्धि और राहत महसूस हो रही है, वह स्पष्ट है.. हमने इस पल के बारे में सालों से सपना देखा है, और इसे हकीकत बनाने के लिए एक टीम के रूप में मेहनत की है. अब जब हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो संतुष्टि की भावना वास्तव में आ रही है."