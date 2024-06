फाइनल में पहुंचते ही रोहित शर्मा के आंखों से निकले आंसू, विराट कोहली ने किया शांत, Viral Moments

Rohit Sharma emotional viral video: भारतीय टीम ने सेमीफाइनल (IND vs ENG T20 World Cup Semi Final) में कमाल का खेल दिखाते हुए 68 रनों से जीत हासिल की, तीसरी बार भारतीय टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने में सफल रही. भारत की जीत में अक्षर पटेल की गेंदबाजी ने जादू किया. भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 171 रन बनाए थे जिसके बाद इंग्लैंड की टीम 103 रन ही बना सकी. रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया आईसीसी ने तीन बड़े फाइनल मे ंपहुंचने में सफल हो गई है.

बता दें कि भारत की जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा काफी इमोशनल नजर आए और उनके आंखों में आंसू थे. भारतीय ड्रेसिंग रूम में रोहित इमोशनल नजर आए जिसके बाद विराट कोहली ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उनके इमोशन को कम करने की कोशिश की. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं उसमें देखा जा सकता है कि रोहित अपने आंखों को पोछ रहे हैं और विराट उनके पास जाकर उन्हें जीत की बधाई दे रहे हैं. वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है

बता दें कि 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा था. अब एक बार फिर भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में हैं. फाइनल 29 जून को साउथ अफ्रीका के साथ खेला जाएगा.

Rohit Sharma got emotional on the Semis Finals victory. 🥹 - Virat Kohli confronted him! ❤️ pic.twitter.com/JMVT2qFx2q

मैच की बात करें तो भारत की ओर से रोहित शर्मा ने एक बार फिर कप्तानी पारी खेली और 57 रन बनाने में सफल रहे. रोहित के अलावा सूर्या ने भी कमाल की पारी खेली, सूर्या ने मैच में 36 गेंद पर 37 रन बनाए जिसके कारण टीम इंडिया 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन बना पाने में सफल रही.

Tears at Adelaide to proud Captain at Guyana.



- This is the redemption of Captain Rohit Sharma 💪 pic.twitter.com/ZVpVWBdnX0