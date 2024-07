Rohit Sharma "मैं भाग्यशाली हूं कि...", वानखेड़े में सम्मान समारोह के दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसा कहकर जीत लिया फैंस का दिल

Rohit Sharma Viral Statement in Vankhede Stadium: विश्व चैंपियन भारतीय टीम के सम्मान में पूरा हिंदुस्तान एकजुट है. बारबाडोस की धरती पर दक्षिण अफ्रीका को टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में हराकर रोहित ब्रिगेड ने तिरंगा लहराया था. गुरुवार को भारतीय टीम की वतन वापसी हुई. इस ऐतिहासिक जीत के जश्न में नई दिल्ली से टीम इंडिया मुंबई पहुंची, जहां सड़कों पर लाखों फैंस जुटे थे. मरीन ड्राइव खचाखच भरा हुआ था. इससे पहले यह नजारा 1983, 2007 और 2011 में दिखा था, लेकिन साल 2024 में फैंस का क्रेज क्रिकेट को लेकर और भी ज्यादा बढ़ चुका है.

चैंपियन का अद्भुत स्वागत देखा गया. चाहे दिल्ली हो या मुंबई, तेज बारिश के बावजूद फैंस के उत्साह में कोई कमी नहीं आई. मुंबईचा राजा रोहित शर्मा, रन मशीन किंग कोहली के लिए जयकारे से पूरा देश गूंज उठा. भारतीय टीम ने ओपन बस परेड की शुरुआत मुंबई के नरीमन पॉइंट से की, जो वानखेड़े स्टेडियम से 1 किलोमीटर की दूरी पर है. इसके बाद टीम इंडिया ने वानखेड़े स्टेडियम में प्रवेश किया, जहां हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने बीच मैदान ट्रॉफी को हाथ में उठाकर फैंस की ओर लहराया. रोहित शर्मा (Rohit Sharma Dance at Vankhede Stadium), विराट कोहली (Virat Kohli Dance) और बाकी भारतीय खिलाड़ियों ने डांस किया.

Rohit Sharma said, "this trophy belongs to the entire nation". pic.twitter.com/Ac0uLbp1bl