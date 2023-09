IND vs BAN; Asia Cup 2023: बांग्लादेश के हाथों मिली हार के बाद रोहित शर्मा का बड़ा बयान, "हम चाहते थे कुछ..."

Rohit Sharma After Lose vs Bangladesh

Rohit Sharma After Lose vs Bangladesh in Asia Cup 2023: शुबमन गिल के शानदार 121 रन और अक्षर पटेल के 42 रनों की पारी बेकार गई क्योंकि भारत शुक्रवार को यहां एशिया कप के सुपर 4 मैच में बांग्लादेश (IND vs BAN Asia Cup Super Four) के खिलाफ छह रन से हार गया. इस मैच से पहले ही भारत और श्रीलंका ने यहां रविवार को होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी. बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन और तौविद हृदोय ने अर्धशतक बनाकर आठ विकेट पर 265 रन का अच्छा स्कोर खड़ा किया. जवाब में भारत 49.5 ओवर में 259 रन पर ऑलआउट हो गई.