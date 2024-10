IND vs NZ: '1,2,3,4,5,6' नहीं, किस्मत ने दिया होता साथ तो आज पंत के नाम होते इतने टेस्ट शतक, एक नज़र दौड़ा लें

Rishabh Pant Seven Times 90s Dismissel In Test Cricket: सरफराज अहमद (150) और ऋषभ पंत (99) की चौथे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी के दौरान भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट के चौथे दिन शनिवार को मैच पर शिकंजा कसना शुरू किया था लेकिन तेज गेंदबाजों ने नयी गेंद से 54 रन के अंदर सात विकेट झटककर न्यूजीलैंड की शानदार वापसी करायी. भारत की दूसरी पारी 462 रन पर सिमटी जिससे न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य मिला. सरफराज ने अपनी 195 गेंद की पारी में 18 चौके और तीन छक्के लगाये जबकि पंत ने 105 गेंद की पारी में नौ चौके और पांच छक्के जड़े.

यूँ तो हर बल्लेबाज़ की ख्वाहिश होती है की वो बड़ी पारी खेले और शतक लगाए रिकॉर्ड बनाये लेकिन ऋषभ पंत ऐसे खिलाड़ी है जिनकी चर्चा यूही नहीं होती ऋषभ पंत ने टीम के लिए हमेशा प्रदर्शन करने में यकीन रखा है और आज सब इसलिए पंत का नाम ले रहे हैं क्योंकि पंत ने मुश्किल समय में टीम इंडिया के लिए बहुमल्य पारी खेली मगर अपने करियर के सातवें टेस्ट शतक से चूक गए.

कब-कब ऋषभ पंत (90s) पर आउट हुए हैं

99 (105) vs न्यूज़ीलैंड (बेंगलुरू 2024)

93 (104) vs बांग्लादेश (मीरपुर, 2022)

96 (97) vs श्रीलंका (मोहाली, 2022)

91 (88) vs इंग्लैंड (चेन्नई, 2021)

97 (118) vs ऑस्ट्रेलिया (सिडनी, 2021)

92 (134) vs वेस्ट इंडीज (हैदराबाद, 2018)

92 (84) vs वेस्ट इंडीज (राजकोट, 2018)

ये पहला मौका नहीं है जब ऋषभ पंत (90s) पर आउट हुए है. इससे पहले ऋषभ पंत (91, 92, 92, 93, 96, 97, 99) कुल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक से चूकने का मिलाकर अब तक कुल सात बार उनके साथ ऐसा हुआ है. अब आप इस नंबर को जोड़ ले तो ऋषभ पंत के नाम आज तक कुल 13 टेस्ट क्रिकेट में शतक होते.