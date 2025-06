IND vs ENG: किस नंबर पर कौन? ऋषभ पंत ने अपने और कप्तान शुभमन गिल के बैटिंग नंबर को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा

Rishabh Pant on Shubman Gill and His Batting Position IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ आगामी पांच टेस्ट मैचों की सीरीज, जो 20 जून को हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू होगी. इस बीच टीम इंडिया के प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा के बीच इस बात को लेकर भी काफी हलचल थी की आखिर कप्तान शुभमन गिल किस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और ओपनिंग जोड़ी के साथ नंबर तीन, चार पर किसे मिलेगी जिम्मेदारी और उपकप्तान ऋषभ पंत किस नंबर पर खेलेंगे, इसे लेकर अब तस्वीर को खुद ऋषभ पंत ने बहुत हद तक साफ कर दिया है. क्रिकबज के अनुसार ऋषभ पंत ने पुष्टि की है कि शुभमन गिल नंबर 4 पर उतरेंगे और पंत खुद नंबर 5 पर ही रहेंगे, लेकिन नंबर 3 की पहचान अभी तय नहीं हुई है.

इंग्लैंड श्रृंखला के लिए भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नितीश रेड्डी, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम: शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक, ब्रायडन कार्स, सैम कुक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), बेन स्टोक्स (कप्तान), जोश टंग, क्रिस वोक्स.