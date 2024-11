IPL 2025 Mega Auction: लखनऊ सुपर जायंट्स को मिला नया कप्तान! ऐतिहासिक बोली लगाकर क्रिकेट जगत को चौंकाया

LSG New Captain for IPL 2025: दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत को रविवार को जेद्दा के अबादी अल जोहर एरिना में आईपीएल 2024 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा, जो टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बोली है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने बिना समय गंवाए पहली बोली लगाई, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने इसका डटकर मुकाबला किया. तेजी से बोली लगी और कीमत एक झटके में 10 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गई. जैसे-जैसे यह आंकड़ा बढ़ता गया, यह स्पष्ट होता गया कि पंत (Rishabh Pant Will be LSG New Captain for IPL 2025) की कीमत उनकी बल्लेबाजी और कीपिंग शानदार है और वो एक स्वाभाविक नेता और मैच विजेता हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 10.5 करोड़ रुपये में एलएसजी के खिलाफ लड़ाई में प्रवेश किया. तेजी से बढ़ती बोलियों के साथ, यह संख्या अभूतपूर्व 20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. पंत (Bidding Price of Rishabh Pant in IPL 2025 Mega Auction) को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित एलएसजी ने दांव को और आगे बढ़ाते हुए इसे 20.75 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया. जब बोली अपने चरम पर पहुंच गई थी, तभी दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने राइट टू मैच (RTM) कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पंत को अपने साथ जोड़ लिया. हालांकि, LSG ने 27 करोड़ रुपये की बोली लगाकर पलटवार किया जो टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बोली है, जिससे DC को पीछे हटना पड़ा और IPL नीलामी के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित हुआ.

तीन सत्रों में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करने वाले पंत को मेगा नीलामी से पहले टीम से रिलीज कर दिया गया था, क्योंकि टीम ने चार खिलाड़ियों - अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल को बरकरार रखा था. इस शानदार विकेटकीपर-बल्लेबाज ने अपने करियर में 111 IPL मैच खेले हैं और 18 अर्धशतक और एक शतक के साथ 3284 रन बनाए हैं. पंत की बोली ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 विजेता कप्तान श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ दिया, जिन्हें दिन में पहले पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.