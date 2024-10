IND vs BAN: "माही भाई से मैंने...", दमदार प्रदर्शन के बाद रिंकू सिंह ने धोनी को लेकर कही ये बात, बयान ने लूटी महफ़िल

IND vs BAN 2nd T20I; RInku Singh on MS Dhoni: भारत ने बुधवार को नई दिल्ली में दूसरे टी-20ई. (IND vs BAN) में नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह (Nitish Reddy and Rinju Singh) के बीच शतकीय साझेदारी की बदौलत बांग्लादेश को 86 रनों से रौंद दिया और तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. 222 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम लड़खड़ा गई क्योंकि भारतीय स्पिनरों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए, सभी सात गेंदबाजों ने कम से कम एक विकेट लिया और हार्दिक पांड्या ने तीन कैच पकड़े. टॉस जीतने वाली बांग्लादेश ने जोरदार शुरुआत की और उनके तेज गेंदबाजों ने पावरप्ले के अंदर ही भारत के शीर्ष क्रम को ढेर कर दिया.

अपने दमदार प्रदर्शन पर रिंकू सिंह ने कहा

मैं खुद से कहता रहता हूँ कि मुश्किल हालात में शांत रहना चाहिए. यह मेरे लिए स्वाभाविक है क्योंकि मैं लंबे समय से इस पोजीशन पर खेल रहा हूँ. मैं इसी हिसाब से अभ्यास भी करता हूँ. मैंने माही भाई (MS Dhoni) (Rinku Singh on MS Dhoni) से इस बारे में काफी बात की है जिससे मुझे मदद मिली है. जब आप 3-4 विकेट खो देते हैं, तो आपको आत्मविश्वास की जरूरत होती है. नीतीश कुमार के साथ साझेदारी पर रिंकू ने कहा हम बस साझेदारी बनाना चाहते थे क्योंकि विकेट थोड़ा धीमा था, स्ट्राइक रोटेट करना और खराब गेंदों को मारना था. महमूदुल्लाह की फ्री-हिट गेंद के बाद गति बदल गई और नीतीश को काफी आत्मविश्वास मिला.

रिंकू ने भी अर्धशतक (53) लगाया और पंड्या ने 19 गेंदों पर 32 रन जोड़े, जिससे भारत ने कुल 221-9 का स्कोर बनाया. तस्कीन अहमद बांग्लादेश के गेंदबाजों में सबसे सफल रहे जिन्होंने 2-16 के आंकड़े हासिल किए और रिशाद हुसैन ने अंतिम ओवर में तीन विकेट लिए.

मेजबान टीम 41-3 के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव के सस्ते में आउट होने के बाद लड़खड़ा रही थी. हालांकि, रेड्डी और रिंकू ने 49 गेंदों पर 108 रनों की साझेदारी की, स्ट्राइक रोटेट करते हुए और स्पिनरों के खिलाफ खेलते हुए. रेड्डी भारत के शीर्ष स्कोरर रहे जिन्होंने 34 गेंदों पर 74 रन बनाए, जिसमें चार चौके और सात छक्के शामिल थे, और उन्होंने मेहदी हसन मिराज के एक ओवर में 26 रन लुटाए.