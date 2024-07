Sourav Ganguly: कौन होगा दिल्ली कैपिटल्स का अगला हेड कोच? सौरव गांगुली ने बताया

Who Will be Delhi Capitals Head Coach: रिकी पोंटिंग अब दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच नहीं रहेंगे. 7 साल तक पोंटि्ंग दिल्ली टीम के हेड कोच रहे लेकिन टीम को चैंपियन बना पाने में नाकाम रहे. जिसके कारण अब उन्होंने कोच पद से खुद को अलग करने का फैसला किया है. अब सवाल है कि पोंटिंग के बाद दिल्ली कैपिल्स का हेड कोच कौन होगा. इस सवाल पर सौरव गांगुली ने रिएक्ट किया है. बंगाली न्यूज पेपर आजकल के रिपोर्ट के अनुसार गांगुली खुद दिल्ली कैपिटल्स के कोच बन सकते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार गांगुली ने कहा है कि, "IPL 2025 के लिए मुझे प्‍लान बनाना होगा.. मैं एक बार तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल का खिताब जीतना चाहता हूं. मेगा ऑक्‍शन अगले साल है और इसलिए मैंने अभी से योजना बनाना शुरू कर दी है. रिकी पोंटिंग दिल्ली कैपिटल्स के कोच नहीं होंगे.जेफ्री बॉयकॉट सही थे, क्योंकि पोंटिंग पिछले 7 सालों में फ्रेंचाइजी को आगे नहीं ले जा सके हैं. मुझे फ्रेंचाइजी से बात करनी है और उनसे भारतीय कोचों पर नजर डालने के लिए कहना है. मैं मुख्य कोच बनूंगा. आगे देखते हैं कि मैं कैसा प्रदर्शन करता हूं.'

वहीं, सहायक कोच के तौर पर प्रवीण आमरे का पद पर रहना तय है. डीसी के सह-मालिक - जेएसडब्ल्यू और जीएमआर समूह - इस महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में आगे की राह पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करने वाले हैं.

After 7 seasons, Delhi Capitals has decided to part ways with Ricky Ponting.



It's been a great journey, Coach! Thank you for everything 💙❤️ pic.twitter.com/dnIE5QY6ac