Reports: ...तो क्या इस वजह से प्रबंधन ने लिया गिल को सुपर-8 राउंड से पहले भारत वापस भेजने का फैसला, आवेश भी लौटेंगे

Shubman and Avesh to be sent back to India: जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में टीम रोहित (Rohit Sharma) के सुपर-8 राउंड (Super8 Round) के लिए क्वालीफाई करने के बाद खबरें ऐसी आ रही हैं कि शुभमन गिल (Shubman Gill) और आवेश खान (Avesh Khan) को अमेरिकी चरण खत्म होने के बाद वापस भारत भेजा जाएगा. कनाडा के साथ आखिरी लीग मैच के साथ ही अमेरिका का चरण खत्म हो जाएगा. और इसके बाद टीम इंडिया सुपर राउंड में विंडीज धरती पर मुकाबले खेलेगी. जब शुरुआती स्तर पर गिल और आवेश को लेकर खबर आई थी, तो इसके पीछे वजह भी सकारात्मक बताई गई थी, लेकिन कुछ अग्रणी अखबारों और वेबसाइट की रिपोर्ट अब अलग ही वजह बता रही हैं. और जो "मैदान की तस्वीर" से पुष्टि भी करती है. वास्तव में बीसीसीआई ने कनााडा के खिलाफ मुकाबले (Ind vs Can) से पहले ही दोनों के भारत लौटने के इंतजाम कर दिए हैं. और .ये दोनों ही आखिरी ग्रुप मैच में मैदान पर नहीं जाएंगे.

चार रिजर्व खिलाड़ियों को भेजा गया था टीम के साथ

गिल, आवेश खान, रिंकू सिंह और खलील अहमद टीम के साथ रिजर्व खिलाड़ियों के रूप में अमेरिका गए थे. किसी खिलाड़ी को चोट लगने की सूरत में चोटिल खिलाड़ी की जगह लेने लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट में इनको टीम के साथ भेजा गया था. 15 सदस्यीय टीम के साथ 4 खिलाड़ी गए थे. अब जबकि ग्रुप राउंड खत्म होने जा रहा है कि आवेश के साथ गिल को भारत वापस भेजे जाने की संभावना है. भारतीय टीम में जायसवाल के रूप में पहले से ही एक ओपनर है.

इस बात ने किया टीम प्रबंधन को नाराज

बहरहाल, अब रिपोर्ट ऐसी आ रही हैं कि गिल को स्वदेश वापस भेजने की वजह अनुशासन से भी जुड़ी है. रिपोर्ट के अनुसार टीम मैनेजमेंट गिल के रवैये से खुश नहीं था क्योंकि इस ओपनर बल्लेबाज का पूरा ध्यान निजी प्रोजेक्ट्स पर था. और उन्होंने टीम के साथ यात्रा करने और प्रैक्टिस करने में कोई रुचि नहीं दिखाई. पाकिस्तान के खिलाफ 9 जून को खेले गए मुकाबले में आवेश कान, रिंकू सिंह और खलील अहमद टीम को सपोर्ट करने के लिए नकाउ काउंटी स्टेडियम में दर्शकदीर्घा में उपस्थित थे, लेकिन गिल को कहीं भी नहीं देखा गया. एक बेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अनुसार गिल और कप्तान रोहित के बीच अच्छा नहीं चल रहा है. और युवा क्रिकेटर ने रोहित को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, लेकिन इन इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि दोनों एक-दूसरे को फॉलो करते हैं या नहीं.