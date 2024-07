IND vs ZIM: सुपरमैन अवतार में रवि बिश्नोई ने लपका हैरतअंगेज कैच, देखकर भी नहीं होगा यकीन, वीडियो हुआ वायरल

Ravi Bishnoi Viral Catch vs ZIM: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को यहां तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में जिम्बाब्वे को 23 रन से हराकर पांच मैच की श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बनाने के बाद टीम के शानदार प्रयास की सराहना की. भारतीय सलामी बल्लेबाज गिल के 66 रन की बदौलत भारत ने चार विकेट पर 182 रन बनाये जिसके बाद टीम के गेंदबाजों ने मेजबान टीम को छह विकेट पर 159 रन पर रोक दिया. भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर रवि बिश्नोई ने बुधवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले के दौरान एक शानदार कैच लपका, जिससे प्रशंसक और विशेषज्ञ दोनों ही हैरान रह गए. जिम्बाब्वे की पारी के तीसरे ओवर के दौरान, ब्रायन बेनेट ने आवेश खान की एक वाइड गेंद का पीछा किया और उसे बैकवर्ड पॉइंट की ओर जोरदार तरीके से मारा.

हालांकि, बिश्नोई (Ravi Bishnoi Viral Catch) पूरी तरह से सही स्थिति में थे और उन्होंने हवा में छलांग लगाई और गेंद को दोनों हाथों से पकड़कर सनसनीखेज तरीके से आउट किया. बिश्नोई के साथी खिलाड़ी जश्न मनाने के लिए उनके पास पहुंचे, जबकि बेनेट कैच देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए. आउट होने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

