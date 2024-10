Ranji Trophy: तमिलनाडु के ओपनर ने किया दिल्ली के खिलाफ किया "डबल धमाका:, मेगा ऑक्शन में ये 2 बड़ी वजह बनाएंगी करोड़पति

अगले महीने नवंबर के आखिर में विदेशी जमीं पर आईपीएल (IPL 2025) के लिए मेगा ऑक्शन का आयोजन होने जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू हो चुके घरेलू सीजन में तमाम खिलाड़ी प्रदर्शन से फ्रेंचाइजी टीमों को प्रभावित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं. शुक्रवार से शुरू हुए रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy 2025) के दूसरे राउंड के मुकाबले के पहले दिन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तमिलनाडु के लेफ्टी ओपनर साई सुदर्शन (Sai Sudarshan) ने दिल्ली के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद दोहरा शतक जड़ दिया. सुदर्शन ने दिन का खेल की समाप्ति पर 259 गेंदों पर 23 चौकों और 1 छक्के से बिना आउट हुए 202 रन बनाए. उनकी इस पारी से उन्होंने इस साल होने वाली मेगा ऑक्शन (mega Auction) में मोटी रकम बटोरने के अभियान का आगाज कर दिया है. और एक बात पूरी तरह से साफ है कि इस बार उन पर जमकर झमाझम पैसा बरसेगा.

Sai Sudharsan brings up his 2⃣0⃣0⃣ A fantastic innings so far, laced with 2⃣3⃣ fours & 1⃣ six #RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank Follow the match ▶️ https://t.co/NyF4apNoHU pic.twitter.com/XHbiOB33Mr

साई सुदर्शन पिछले तीन साल से गुजरात टाइटंस का हिस्सा है. और इन तीनों ही साल में उन्हें इस फ्रेंचाइजी से सालाना बीस लाख रुपये की रकम इनाम में मिली, लेकिन इस बार साईं को ऑक्शन में दो सौ फीसदी मोटी रकम मिलने जा रही है.

पहली वजह: साई का करोड़पति बनना तो एकदम स्वाभाविक बात है. देखने वाली बात यह होगी कि उनकी नीलामी की बोली कहां जाकर रुकती है. पहली बड़ी बात तो यह है कि इस बार उनका बेस प्राइस बीस लाख रुपये नहीं ही होगा. साई सुदर्शन भारत के लिए 3 वनडे और 1 टी20 मैच खेलकर अब कैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं और वह एकदम शुरुआत से मेगा ऑक्शन में उतरेंगे. अब वह बतौर अंतरराष्ट्रीय प्लेयर नीलामी में उतरेंगे और कम से कम उनका बेस प्राइस ही एक करोड़ तो होगा ही होगा.

- Hundred vs PAK A.

- Hundred vs ENG A.

- Hundred in IPL.

- Hundred in TNPL knock outs.

- Hundred in County Cricket.

- Hundred in Duleep Trophy.

- Hundred in Ranji Trophy.



SAI SUDHARSAN - THE RUN MACHINE SINCE 2023, SCORING HUNDREDS FOR FUN IN ALL FORMATS 🇮🇳🥶 pic.twitter.com/tvxqMPlVgv