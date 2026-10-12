प्रिंस यादव कारनामा कर छाए, स्पेशल क्लब में हुए शामिल, बने सिर्फ तीसरे भारतीय पुछल्ले बल्लेबाज

रविवार को इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच कई खास बातें देखने को मिलीं. अभिषेक शर्मा के सुनामी पचासे से लेकर अर्शदीप की बेहतरीन बॉलिंग तक, लेकिन शो तो प्रिंस यादव ने चुरा लिया. आखिरी ओवर में जो तीन चौके प्रिंस यादव ने जड़े, वो फैंस के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. और इन 3 चौकों के साथ यादव भारतीय पुछल्लों के स्पेशल क्लब में शामिल हो गए. और यह थोड़ा चौंकाता भी है कि प्रिंस यादव वह टी20 इंटरनेशनल मैच में नंबर 10 या नंबर 11 पर बल्लेबाजी करते हुए कम से कम तीन बाउंड्री लगाने वाले केवल तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. साथ ही, यह उपलब्धि 15 साल के लंबे अंतराल के बाद हासिल हुई है. इससे पहले आखिरी बार 2011 में आर. अश्विन ने यह कारनामा किया था. प्रिंस के मैच के अंत में आए इस महत्वपूर्ण योगदान की बदौलत भारत 223 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा, जिसके बाद मेजबान टीम ने 14 रन से जीत दर्ज कर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली.

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श्रीसंत और अश्विन की सूची में शामिल हुए प्रिंस

इस सूची में एस. श्रीसंत सबसे आगे हैं, जिन्होंने 2007 में जोहानेसबर्ग में न्यूजीलैंड के खिलाफ चार चौके लगाए थे. वहीं, रविचंद्रन अश्विन ने साल 2011 में कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ तीन चौके जड़े थे, जबकि प्रिंस ने 2026 में इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ अश्विन के इस आंकड़े की बराबरी कर ली. प्रिंस की यह उपलब्धि श्रीसंत के प्रयास के 19 साल बाद और अश्विन की पारी के 15 साल बाद आई है.

टी20आई में किसी भारतीय नंबर 10 या 11 बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक चौके