IPL के फाइनल में पंजाब और सोशल मीडिया पर प्रीति जिंटा की क्यों हो रही बल्ले-बल्ले?

Preity Zinta: बॉलीवुड की डिंपल गर्ल के नाम से विख्यात प्रीति जिंटा (Punjab Kings Preity Zinta) क्रिकेट जगत में काफी वायरल हैं. पंजाब किंग्स टीम की सह मालकिन प्रीति जिंटा की टीम अब आईपीएल फाइनल (Punjab Kings IPL 2025 Final) में जो पहुंच गई है. यह दूसरी बार है जब पंजाब किंग्स आईपीएल के फाइनल में पहुंची है. अब बस एक जीत और प्रीति जिंटा की टीम पंजाब आईपीएल का खिताब जीतने में सफल हो जाएगी. 3 जून को आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा. इस बार पहली बार आईपीएल को नया चैंपियन मिलेगा.

प्रीति जिंटा एक मात्र ऐसी टीम मालकिन रही हैं जो टीम के खराब परफॉर्मेंस के बाद भी खिलाड़ियों के साथ गर्मजोशी के साथ मिलती थी. प्रीति के सकारात्मक सोच ने उन्हें टीम के खिलाड़ियों के बीच काफी सम्मान दिलाया. टीम के खिलाड़ियों से मिलकर उनके चेहरे पर खुशी लाने वाले ऑनर के तौर पर जिंटा काफी मशहूर हुईं.

आईपीएल में दूसरे टीमों के मालिक अपनी टीम के हार और जीत पर अलग-अलग अंदाज में रिएक्ट करते नजर आए लेकिन प्रीति जिंटा का स्वभाव जीत और हार में कभी नहीं बदला और एक ही अंदाज में नजर आई. हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखते हुए प्रीति जिंटा ने अपने टीम की जीत और हार पर एक तरह का व्यवहार किया. जिसके कारण पंजाब किंग्स हर एक सीजन में एक बड़ी टीम बनकर सामने आई. दूसरी टीमों को मालिक अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान पर जाकर बहस करते भी दिखे लेकिन प्रीति ने ऐसा कभी नहीं किया बल्कि हार के बाद वो टीम के खिलाड़ियों के साथ हंसी-मजाक करके उनका मनौबल बढ़ाती हुईं भी नजर आई.

आईपीएल ऑक्शन के दौरान भी प्रीति लगातार फ्रेंचाइजी के साथ दिखी और टीम की रणनीति पर अपनी राय देती रहीं. फ्रेंचाइजी के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर प्रीति जिंटा ने टीम को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम किया और आखिर में उनकी टीम अब खिताब जीतने से एक कदम दूर हैं.

फैन्स के साथ भी प्रीति जिंटा काफी सहज दिखीं, Preity Zinta अपने स्वभाव के साथ फैन्स के बीच भी काफी लोकप्रिय हुईं. मैच के बाद प्रीति मैच देखने आए दर्शकों को टी-शर्ट बांटती भी दिखी, प्रीति जिंटा का यह अंदाज फैन्स को अपने तरह से शुक्रिया कहने का अपना तरीका भी था. पंजाब किंग्स की मालकिन Preity Zinta हर मैच के बाद दर्शकों के पास जाकर उन्हें सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहतीं दिखीं, प्रीति का यह अंदाज भी फैन्स को खूब पसंद आया.

If Preity Zinta is happy, three generations of men are happy pic.twitter.com/m8znIZlUup

They say beauty fades, but Preity Zinta proves otherwise, just like a fine wine. pic.twitter.com/UXCL1jfTqF