PBKS vs RCB, Qualifier 1: आरसीबी 9 साल बाद फाइनल में, विराट और अनुष्का हुए भावुक, तस्वीरें और वीडियो हुए वायरल

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, Qualifier 1: शायद खुद आरसीबी ने भी नहीं सोचा होाग कि पहले क्वालीफायर (Qualifier-1) में उसे इतनी सहजता से जीत मिल जाएगी. लेकिन आरसीबी ने वीरवार को पंजाब को चौंकाते हुए उसे 8 विकेट और पूरे दस ओवर बाकी रहते हुए उसे रौंदते हुए आईपीएल के इतिहास में चौथी बार फाइनल में जगह बना ली. इससे पहले उसने साल 2009, 2011 और 2016 में फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन विराट की कप्तानी में कभी भी यह टीम खिताब नहीं जीत सकी. बहरहाल, आरसीबी की जीत के बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) काफी खुश और भावुक दिखाई पड़े. और देखते ही देखते उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए.

मैच जीतने के बाद स्टैंड में बैठीं अनुष्का शर्मा की खुशी देखने लायक थी

इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरसीबी की जीत ने अनुष्का को कितना भावुक कर दिया

Just One Win Away from loser in love To legend on the line🥹🤌❤️#ViratKohli𓃵 #RCBpic.twitter.com/u1tybhG6ld