पथुम निसांका ने शतक के साथ हासिल कर ली बड़ी उपलब्धि, पढ़ें कैसा रहा है टेस्ट करियर

Pathum Nissanka, Sri Lanka vs Bangladesh, 1st Test: मौजूदा समय में बांग्लादेश की टीम श्रीलंका दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. सीरीज का पहला मुकाबला 17 जून से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां विपक्षी टीम की तरफ से पहली पारी में मिले 495/10 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम ने भी ठोस शुरुआत की है. मेजबान टीम ने खबर लिखे जाने तक 54 ओवरों की समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए हैं. जिसमें सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने सर्वाधिक रनों का योगदान दिया है. खबर लिखे जाने तक उन्होंने 166 गेंदों का सामना किया है. इस बीच उनके बल्ले से 73.49 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 122 रन निकले हैं. जिसमें 16 चौके और एक छक्का शमिल है.

गॉल में खेली गई निसांका की यह बेहतरीन पारी उनके टेस्ट करियर की तीसरी शतकीय पारी है. इस बेहतरीन पारी से पहले उनके नाम दो टेस्ट शतक दर्ज थे. मगर अब उनके शतकों की संख्या तीन हो गई है.

