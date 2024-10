SL vs WI: '4,4,4,4,4,4', श्रीलंकाई बल्लेबाज़ ने मचाया गदर, एक ओवर में बना दिए इतने रन, विश्व क्रिकेट भी चौंका

Pathum Nissanka six boundry in an Over: पथुम निसांका के शानदार अर्धशतक और गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत श्रीलंकाई टीम ने रंगीरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टी20ई. मैच में वेस्टइंडीज को 73 रनों से हरा दिया. निसांका ने 49 गेंदों पर नौ चौकों और एक छक्के की मदद से 54 रन बनाए. 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम पारी के 17वें ओवर में 89 रनों पर ढेर हो गई. टीम की ओर से कप्तान रोवमैन पॉवेल ने सर्वाधिक 20 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल है. अल्जारी जोसेफ (10 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाकर 16 रन) और शेरफेन रदरफोर्ड (16 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 14 रन) वेस्टइंडीज के दो अन्य खिलाड़ी थे, जिन्होंने दोहरे अंक का आंकड़ा छुआ.

निसंका ने धमाकेदार बल्लेबाज़ी करते हुए शमर जोसेफ के ओवर में छह गेंद पर छह चौके लगाकर इतिहास रच डिया और ऐसा कारनामा करने वाले श्रीलंका के दूसरे बल्लेबाज़ बन गए.

4,4,4,4,4,4

Pathum Nissanka hit 6 fours in an over to Shamar Joseph.

