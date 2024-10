PAK vs ENG: "पाकिस्तान टीम को...", टेस्ट टीम से बाहर किए जाने पर शाहीन अफरीदी ने तोड़ी चुप्पी

Shaheen Afridi Post Viral: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट (PAK vs ENG) में मिली हार के बाद पाकिस्तान बोर्ड ने बड़ा बदलाव किया और दूसरे और तीसरे टेस्ट से बाबर आजम (Babar Azam), शाहीन अफरीदी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. पहली बार बाबर टेस्ट टीम से बाहर हुए हैं तो वहीं तेज गेंदबाज शाहीन को भी टेस्ट सीरीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. वहीं, अब शाहीन ने टेस्ट टीम से बाहर किए जाने पर रिएक्ट किया है. तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "पाकिस्तान टीम को शुभकामनाएं.. मजबूती से वापसी के लिए उत्साहित हूं, हम सब आपका उत्साह बढ़ाएंगे."

Wishing Team Pakistan the best of luck! Rooting for a strong comeback. We're all cheering for you! 🇵🇰 🙌👏#PakistanZindabad