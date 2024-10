PAK vs ENG: "क्रिकेट बेचता है ..." रमीज राजा ने बाबर आजम को टीम से ड्राप किए जाने पर बड़ा बयान देकर वर्ल्ड क्रिकेट को चौंकाया

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए बाबर आजम को टीम में जगह नहीं देने के फैसले को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम की गिनती मौजूदा समय में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में होती है, ऐसे में उन्हें बाहर करने का फैसला किसी को रास नहीं आया. हालांकि, इसके बाद मामले को संभालने की कोशिश हुई और पाकिस्तान टीम के सहायक कोच ने साफ किया कि पाकिस्तान के व्यस्त शेड्यूल को देखते हुए बाबर को आराम दिया गया है ना कि उन्हें टीम से बाहर किया गया है.

वहीं मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में बाबर आजम की जगह पाकिस्तान ने प्लेइंग इलेवन में कामरान गुलाम को शामिल किया, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया. वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर रमीज राजा ने दूसरे टेस्ट की शुरुआत से पहले बाबर आजम को लेकर टीम से बाहर किए जाने पर अपनी बात रखी है.

मुल्तान में सीरीज के दूसरे टेस्ट की शुरुआत से पहले पाकिस्तानी बल्लेबाजी के मुख्य आधार बाबर आजम को टेस्ट टीम से बाहर किए जाने को लेकर रमीज राजा ने स्काई स्पोर्ट्स पर कहा,"यह बाबर का फैसला होना चाहिए था, चाहे वह प्लेइंग इलेवन से बाहर रहना चाहता हो या नहीं. मुझे लगता है कि यह अचानक की गई प्रतिक्रिया थी, नए चयनकर्ता आए थे, आम राय यह थी कि उन्हें आराम की जरूरत है और उन्हें पूरी तरह से टीम से बाहर कर दिया गया है."

