Pakistan vs Bangladesh Test Series Live Streaming: भारत में ऐसे देख सकते हैं टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट, जानिए

Pakistan vs Bangladesh Test series: पाकिस्तान के दौरे पर बांग्लादेश की टीम दो टेस्ट मैच खेलने वाली है. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त यानी आज से खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से खेला जाएगा. बता दें कि दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 13 टेस्ट मैच हुए हैं जिसमें पाकिस्तान को 12 मैचों में जीत तो वहीं बांग्लादेश की टीम एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सका है. एक टेस्ट मैच ड्रा पर खत्म रहे हैं. यह दोनों टीमों के बीच सातवीं टेस्ट सीरीज़ होगी, जिसमें पाकिस्तान ने पिछली सभी छह सीरीज़ में जीत हासिल की है. बांग्लादेश, चल रही नागरिक अशांति से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, सीरीज़ जीतने, अपने हमवतन को खुश करने और पाकिस्तान के खिलाफ़ अपने रिकॉर्ड को बेहतर बनाने की उम्मीद के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगा.

दूसरी ओर, पाकिस्तान का लक्ष्य बांग्लादेश पर जीत हासिल कर विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में अपनी रैंकिंग में सुधार करने पर होगा. पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि दोनों टेस्ट मैच को जीतकर अपनी स्थिती बेहतर करने में सफल रहे. (Pakistan vs Bangladesh Head to Head)

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैचों के लिए टॉस खेल शुरू होने से 30 मिनट पहले सुबह 10 बजे होगा. भारत के समयानुसार मैच सुबह 10:30 Am बजे से शुरू हो जाएगा.

21 अगस्त से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होगा. सीरीज में दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. दूसरा टेस्ट मैच 20 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा.

PAK Vs BAN टेस्ट सीरीज़ का प्रसारण भारत में नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी भी चैनल ने मैचों के प्रसारण अधिकार हासिल नहीं किए हैं. यानी भारत के लोग मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर नहीं देख पाएंगे.

PAK Vs BAN टेस्ट सीरीज का भारत में ऑन लाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसै देख सकते हैं

भारत में पाकिस्तान औऱ बांग्लादेश के बीच मैच का ऑन लाइन स्ट्रीमिंग तमाशा ऐप पर होगा. तमाशा ऐप डाउनलोड करके आप मैच का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

Test series cricket ka toofan coming your way! 🔥 LIVE HD mein dekho Bangali Tigers 🇧🇩 ko against the Shaheens 🇵🇰 in a smashing 5️⃣ day test series from 21st Aug to 3rd Sep on the Tamasha app. Download now: https://t.co/VcNGRihVGI 🤳🏻 pic.twitter.com/k3t2cq6guh