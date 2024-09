बल्ले से निकली सुपर सेंचुरी, तो बाकी फ्रेंचाइजी ने शुरू किया पंत को लुभाना, लेकिन दिल्ली ने इस मैसेज कर दिया सब साफ

इसे कहते हैं वेल टाइम शॉट! तमाम फ्रेंचाइजी टीमें इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में हर तीन साल बाद होने वाली मेगा नीलामी (Mega Auction) की तैयारी के लिए पिछले कई महीनों से हरकत में आ गई हैं. और इस लिहाज से दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) का शतक एकदम सही समय पर आया है. बांग्लादेश के खिलाफ (Ind vs Ban) के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे रहले टेस्ट के तीसरे दिन 128 गेंदों पर13 चौकों और 4 छक्कों से 109 रन बनाए, तो बाकी टीमों ने भी उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए. जाहिर है कि आखिर कौन सी ऐसी टीम है, जो ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को खुद से नहीं जोड़ना चाहेगी.

634 days later, Rishabh is back to doing what he does best pic.twitter.com/dl39sOIrRo