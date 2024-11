कोहली-स्मिथ नहीं बल्कि यह बल्लेबाज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में मचाएगा तहलका, एरोन फिंच की भविष्यवाणी

Aaron Finch picks the most crucial batter for India and Australia: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. फिंच ने उस क्रिकेटर का नाम बताया है जो इस सीरीज में अपनी बल्लबेाजी से तहलका मचा देगा. फिंच ने विराट कोहली और स्टीव स्मिथ का नाम नहीं लिया है. दरअसल, फिंच को लगता है कि इस बार के बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में कोहली, रोहित, पंत नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाने में सफल रहेंगे. पहला टेस्ट 22 नवंबर को पर्थ में खेला जाएगा.

फिंच (Aaron Finch) ने LISTNR स्पोर्ट पॉडकास्ट पर कहा, "भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाएंगे. जायसवाल एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला है, और मुझे यकीन नहीं है कि वे उछाल भरी गेंदों को संभाल पाएंगे. पर्थ में ओपनिंग करना उनके लिए मुश्किल होगा"

बता दें कि जायसवाल ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की 26 पारियों में इंग्लैंड के खिलाफ दो दोहरे शतकों सहित 1407 रन बनाए हैं. एरोन फिंच अपनी बात रखते हुए कहा "दोनों टीमों के पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं, और वे बल्लेबाजों की परीक्षा लेंगे. मुख्य बल्लेबाज एलेक्स कैरी और ऋषभ पंत होंगे. नंबर 7 पर एलेक्स और नंबर 6 पर पंत अपनी टीमों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. दोनों आक्रामक बल्लेबाज हैं."

बता दें कि ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में 2020-21 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान पांच पारियों में 68.50 की औसत से 274 रन बनाए हैं. कैरी ने घरेलू मैचों में 20 पारियों में 32 की औसत से 576 रन बनाए हैं.

अब देखना है कि इस बार बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में कौन सा बल्लेबाज धमाका करेगा. फिच ने जायसवाल को लेकर (Aaron Finch prediction) भविष्यवाणी की है. भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हुए यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. खासकर भारतीय टीम को सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को बड़े अंतर से हराना होगा.