IPL 2025: कोहली नहीं यह खिलाड़ी है भारत का सबसे बेहतरीन फील्डर, ग्लेन फिलिप्स ने बताया

Glenn Phillips on best fielder in Indian Team: ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips on Virat Kohli) ने चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद रिजवान, विराट कोहली और शुभमन गिल का कमाल का कैच लेकर दुनिया को चौका दिया था. फिलिप्स वो वर्तमान क्रिकेट में दुनिया का सबसे बेहतरीन फील्डर माना जा रहा है, वहीं, ग्लेन फिलिप्स को जोंटी रोर्ड्स ने भी बेस्ट फील्डर करार दे दिया है. लेकिन अब खुद ग्लेन फिलिप्स ने उस खिलाड़ी के नाम बताया है जिसे वो टीम इंडिया के बेस्ट फील्डर मानते हैं. फिलिप्स ने विराट कोहली को नाम नहीं लिया है. न्यूजीलैंड के इस दिग्गज क्रिकेटर ने रविंद्र जडेजा (Glenn Phillips on Ravindra Jadeja) को टीम इंडिया का बेस्ट फील्डर करार दे दिया है.

स्पोर्ट्स तक के साथ बात करते हुए ग्लेन फिलिप्स ने इस बारे में कहा, "वे दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन जडेजा की आर्म-थ्रोइंग हास्यास्पद है. इसलिए थ्रोइंग के कारण ही शायद जडेजा मुझे बेस्ट फील्डर लगते हैं." बता दें कि वनडे में कोहली ने अबतक (Most catches in career in ODIs - Fielding records) 161 कैच ले चुके हैं. कोहली वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं. वहीं, वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड महेला जयवर्धने के नाम है. जयवर्धने ने अपने वनडे करियर में कुल 218 कैच लेने में सफलता हासिल की है.

इसके अलवावा फिलिप्स ने वनडे में अबतक 44 मैच खेले हैं और कुल 26 कैच लिए हैं. टी-20 में फिलिप्स के नाम 260 मैच में 137 कैच लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 204 वनडे मैच में 76 कैच लपक चुके हैं. वहीं .टी-20 में जडेजा के नाम 333 मैच में कुल 136 कैच लेने का रिकॉर्ड दर्ज है.

बता दें कि रवींद्र जडेजा और विराट कोहली वर्तमान में आईपीएल 2025 में खेल रहे हैं, जहां कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेल रहे हैं तो दूसरी ओर रवींद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. CSK और RCB दोनों ने अपने टूर्नामेंट के पहले मैच में जीत हासिल की है और अब 28 मार्च को एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला होगा.