क्रिस गेल- एबी डिविलियर्स-सूर्यकुमार यादव नहीं बल्कि पूर्व भारतीय ने इन्हें बताया आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

Manoj Tiwary said Virat Kohli Best Best Ever IPL Batter: आईपीएल इतिहास में कई बल्लेबाज ऐसे हुए हैं, जिन्होंने अपनी पारियों और विस्फोटक अंदाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है. फिर चाहे बात एबी डिविलियर्स की हो या क्रिस गेल की. आईपीएल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज क्रिस गेल ने लीग के इतिहास में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. दूसरी तरफ सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, जैसे बल्लेबाज भी हैं, जिन्होंने लीग से भारतीय क्रिकेट टीम का सफर तय किया है. मौजूदा समय में लीग का 18वां संस्करण खेला जा रहा है. हालांकि, पूर्व भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी की मानें तो सूर्यकुमार यादव, क्रिस गेल या एबी डिविलियर्स आईपीएल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं हैं.

क्रिकबज पर बात करते हुए मनोज तिवारी से जब पूछा गया कि उनकी नजर में आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है, इसको लेकर मनोज तिवारी ने कहा,"मेरे लिए यह विराट कोहली होंगे. 11 बार 400 या उससे अधिक रन. यह उनकी कंसिस्टेंसी दर्शाता है." बता दें, विराट कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

ऐसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 263 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 132.60 की स्ट्राइक रेट और 39.57 की औसत से 8509 रन बनाए हैं. विराट कोहली आईपीएल में 8500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. उनके बल्ले से इस दौरान 8 शतक और 62 अर्द्धशतक आए हैं. विराट कोहली 40 बार नॉट-आउट गए हैं. विराट कोहली आईपीएल के पहले सीजन से ही आरसीबी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने एक भी सीजन मिस नहीं किया है. इस दौरात सात सीजन ऐसे हैं, जिसमें कोहली 400 से अधिक रन नहीं बना पाए हैं.

सीजन दर सीजन कोहली का प्रदर्शन

विराट कोहली ने आईपीएल के पहले सीजन में 13 मैचों में 165 रन बनाए थे. इसके बाद उन्होंने 246, 307, 557, 364, 634, 359, 505, 973, 308, 503, 464, 466, 405, 341, 639, 741 रन बना चुके हैं. इस सीजन उन्होंने अभी तक 505 रन बनाए हैं और बेंगलुरु के अभी तीन मैच और बचे हुए हैं. बेंगलुरु प्लेऑफ की दौड़ में सबसे आगे हैं. ऐसे में वो कम से कम एक मैच और खेल सकते हैं. विराट कोहली ने 2016 में 973 रन बनाए थे और यह किसी सीजन किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन हैं.

दूसरी तरफ एबी डिविलियर्स आईपीएल में सर्वाधिर रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं. उन्होंने 184 मैचों की 170 पारियों में 5162 रन बनाए हैं. जबकि क्रिस गेल ने 142 मैचों की 141 पारियों में 4965 रन बनाए हैं. वहीं सूर्यकुमार यादव ने 161 मैचों की 146 पारियों में 4069 रन बनाए हैं.

