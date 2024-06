Nicholas Pooran: निकोलस पूरन का बड़ा कमाल, "बॉस" क्रिस गेल को दी मात, अब रोहित के इस कारनामे पर नजरे

वेस्टइंडीज ने आईसीसी टी20 विश्व कप में ग्रुप सी के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज को 104 रनों से हरा दिया. सेंट लूसिया स्थित ग्रोस आइलेट डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने निकोलस पूरन की 53 गेंदों में 98 रनों की पारी के दम पर 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए और अफगानिस्तान को जीत के लिए 219 रनों का लक्ष्य दिया. इसके जवाब में अफगानिस्तान 16.2 ओवरों में सिर्फ 114 रनों पर ऑल-आउट हो गई और 104 रनों से मैच हार गई. यह मौजूदा टूर्नामेंट में जहां अफगानिस्तान की पहली हार है तो वेस्टइंडीज की यह लगातार चौथी जीत है. वहीं इस मैच के दौरान निकोलस पूरन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है और वह वेस्टइंडीज के लिए सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

निकोलस पूरन ने अफगानिस्तान के खिलाफ 98 रनों की अपनी पारी के दौरान छह चौके और आठ छक्के लगाए और इसके दम पर वह न्यूजीलैंड के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. निकोलस पूरन के नाम अब 128 छक्के हैं, जबकि इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 124 छक्के लगाए हैं. वहीं इवान लुईस ने 111, किरन पोलार्ड ने 99 और रोवमैन पॉवेल ने वेस्टइंडीज के लिए 90 छक्के जड़े हैं.

टी20 अंतरराष्ट्रीय में वेस्टइंडीज के लिए सर्वाधिक छक्के

128 - निकोलस पूरन

124 - क्रिस गेल

111 - एविन लुईस

99 - कीरोन पोलार्ड

90 - रोवमैन पॉवेल

