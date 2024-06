क्रिस गेल नहीं, अब दुनिया निकोलस पूरन को रखेगी याद, रचा इतिहास

Nicholas Pooran Most T20I Runs Record for West Indies: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन ने इतिहास रच दिया है. दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 26वां मुकाबला वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच आज (13 जून) त्रिनिदाद में खेला जा रहा है. इस मैच में कैरेबियन टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए पूरन 12 गेंद में 17 रन बनाने में कामयाब रहे. इसके साथ ही वह वेस्टइंडीज की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह खास उपलब्धि टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम दर्ज थी.

क्रिस गेल ने वेस्टइंडीज के लिए 2006 से 2021 के बीच 79 मुकाबलों में शिरकत की. इस बीच उनके बल्ले से 75 पारियों में 27.92 की औसत से 1899 रन निकले. इस दौरान वह 2 शतक और 14 अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. टी20 में गेल का स्ट्राइक रेट 137.50 का रहा.

Nicholas Pooran overtakes Chris Gayle as the leading T20I run-scorer for the West Indies!#WIREADY | #T20WorldCup | #WIvNZ pic.twitter.com/h0eVKIFidb