CPL 2024: निकोलस पूरन ने तोड़ा 'यूनिवर्स बॉस' का 9 साल पुराना महारिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट में मची खलबली

Nicholas Pooran Most Sixes in a Calender Year: त्रिनिडाड नाइट राइडर्स के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के लगाकर क्रिस गेल के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. अपनी इस यादगार पारी में पूरन ने मात्र 43 गेंदों में 97 रन बना डाले. उनकी इस पारी में छक्कों की बरसात देखने को मिली. उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से फैंसको रोमांचित कर दिया और यूनिवर्स बॉस का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया. इससे पहले क्रिस गेल के नाम एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन पूरन ने अपनी शानदार फॉर्म से इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया. पूरन की इस उपलब्धि ने क्रिकेट जगत में एक नया अध्याय जोड़ दिया है.

