Gill vs Crawley: "उन पर टूट पड़े जो कि... गिल- क्रॉली विवाद पर नासिर हुसैन का चौंकाने वाला बयान, सुनकर दिनेश कार्तिक का माथा ठनका

Shubman Gill vs Zak Crawley: लॉर्ड्स टेस्ट (IND vs ENG, 3rd Test, at Lord's) में एक ऐसी घटना घटी जिसने टेस्ट मैच के रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया. टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल के आखिरी समय के दौरान गिल-क्रॉली विवाद सामने आया जब समय खत्म करने की कोशिश में जैक क्रॉली ने कई तरह की पैंतरे आजमाने की कोशिश की जिसे देखकर कप्तान शुभमन गिल बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनसे भिड़ने के लिए उनके सामने जाकर उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करने लगे. टेस्ट मैच के आखिरी दिन का माहौल काफी गरमा गया था. दरअसल, आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद के दौरान क्रॉली ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर गिल अपने गुस्से को रोक नहीं पाए. हुआ ये कि गेंद उनके हाथ पर लगी. लेकिन क्रॉली ने ऐसा रिएक्ट किया कि उन्हें गंभीर चोट लग गई है.

FULL HIGHLIGHTS OF THE DRAMATIC END FOR DAY 3 😂🔥 pic.twitter.com/ICLqAsgEEL — Johns. (@CricCrazyJohns) July 12, 2025

क्रॉली ने समय खत्म करने के लिए चली चाल, कैप्टिल गिल भड़के

समय को बर्बाद करने के लिए क्रॉली ने फिजियों को बुलाने का इशारा किया. जिसके बाद गिल भड़क गए और उनके सामने जाकर उन्हें घूरने लगे और भारतीय खिलाड़ी क्रॉली की हरकत को देख ताली बजाने लगे. दोनों के बीच काफी बातचीत भी हुई. तब अंपायर ने दोनों को अलग किया. बेन डकेट भी गिल के पास पहुंचे और बात करने लगे. अंपायर के आने के बाद दोनों के बीच बहस खत्म हुई.

नासिर हुसैन का रिएक्शन वायरल

इस घटना पर पूर्व इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन (Nasser Hussain on Shubman Gill vs Zak Crawley) ने रिएक्ट किया. जब यह घटना घटी तो स्काई क्रिकेट पर हुसैन कमेंट्री कर रहे थे. उन्होंने कमेंट्री के दौरान इस घटना का जिक्र किया और कहा, "जैक क्रॉली को अब ग्लव्स पर गेंद लगी है, जिसे सुनकर साथी कमेंटेटर दिनेश कार्तिक ने कहा, "यहा मामला गरमा रहा है.. बेन डकेट को यह पसंद नहीं आ रहा है."

दिनेश कार्तिक ने दिया जवाब

तनाव सिर्फ़ मैदान तक ही सीमित नहीं रहा. कमेंट्री बॉक्स में भी यही माहौल था. कुछ देर बाद हुसैन ने इस घटना को याद करते हुए कहा, "क्रॉली को ग्लव्स पर गेंद लगी थी, उन्होंने सही किया फिजियो को बुलाया. शुभमन गिल उन पर टूट पड़े. अंत में मामला थोड़ा गरमा गया. ऐसा नहीं हो चाहिए". तभी कार्तिक ने चुटकी लेते हुए कहा, "क्या आपने कहा कि फिजियो को बुलाना सही था?" यह एक मज़ाकिया जवाब था जिसे सुनकर कमेंटेटर हंस पड़े.