OMA vs NAM T20 World Cup 2024: सुपरओवर का रोमांच, नामीबिया ने ओमान को हराया, ऐसा था पूरा रोमांच

Namibia vs Oman Highlights: टी-20 वर्ल्ड कप का तीसरा मैच ओमान और नामीबिया के बीच टाई रहा. जिसके बाद मैच का फैसला सुपरओवर से हुआ. सुपरओवर में नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी की और 21 रन का स्कोर खड़ा किया था जिसके बाद ओमान की टीम सुपऱओवर में केवल 10 रन ही बना सकी. इस तरह से सुपऱओवर के रोमांच को नामीबिया की टीम जीतने में सफल रही, इससे पहले ओमान ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 109 रन बनाए थे जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 109 रन ही बना सकी, जिसके कारण मैच टाई हुआ था. मैच में पहले नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले खेलते हुए ओमान की टीम 19.4 ओवर में 109 रन बनाकर आउट हो गई. नामीबिया को जीत के लिए केवल 110 रनों की दरकार थी. ( SCORECARD)

DAVID WIESE, THE HERO OF NAMIBIA. 🇳🇦



- Smashed 13* (4) while batting and bowled 1/10 in the Super Over to win it for Namibia. 🤯⭐ pic.twitter.com/uQqAQ9oE8y