'मेरा संदेश यह है कि...', वीवीएस लक्ष्मण ने रोहित, विराट और जडेजा के वनडे और टेस्ट करियर सुना दिया अपना फैसला

पिछले दिनों टी20 विश्व कप में खिताबी जीत के बाद भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) ने इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, तो इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली.कुछ दिग्गजों ने इसे कदम सही फैसला करार दिया, तो कुछ ने कहा कि दोनों को अभी और खेलना चाहिए था.

वीवीएस ने बीसीसीआई द्वारा X पर पोस्ट किए वीडियो में कहा कि आप जानते हैं कि रोहित, विराट और रवींद्र जडेजा तीनों ही बहुत ही अति प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. इन्होंने भारतीय क्रिकेट के विकास और टीम इंडिया की प्रगति में बहुमूल्य योगदान दिया है. उन्होंने कहा कि मैं इन तीनों को ही बहुत ही बधाई देता हूं. जिस तरह आप सभी ने इस महान खेल को महान योगदान दिया है और युवाओं के सामने उदाहरण रखा है, जिस गौरव के साथ आपने क्रिकेट केला है, बहुत ही उदाहरणीय है

