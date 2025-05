शाकिब अल हसन नहीं, दुनिया अब मुस्तफिजुर रहमान को रखेगी याद, IPL में यह कारनामा करने वाले बने पहले बांग्लादेशी

Mustafizur Rahman Created History: बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने इतिहास रच दिया है. बीते कल (24 मई 2025) पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले के दौरान वह जबर्दस्त लय में नजर आए. मैच के दौरान उन्होंने अपनी टीम डीसी के लिए कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 8.20 की इकोनॉमी से 33 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाने में कामयाब रहे. जिसके साथ ही वह बांग्लादेशी क्रिकेटर के तौर पर आईपीएल में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि अपने पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन को पछाड़ा है.

38 वर्षीय शाकिब अल हसन ने आईपीएल में 71 मैच खेलते हुए 63 विकेट चटकाए थे. वहीं कल के मुकाबले के बाद आईपीएल में रहमान के विकेटों की संख्या 65 हो गई है.

Mustafizur Rahman now has 64 IPL wickets, the most by a Bangladeshi player, surpassing Shakib Al Hasan who has 63 wickets. pic.twitter.com/p8SBaZH2EM