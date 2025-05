'पानी पिलाता है', क्या विराट कोहली ने इंपैक्ट प्लेयर मुशीर खान को देखकर उड़ाया मजाक? मचा बवाल, Video

Musheer Khan vs Virat Kohli, IPL 2025: पंजाब किंग्स (Punjab Kings) को 8 विकेट से हराकर आरसीबी (RCB) की टीम आईपीएल फाइनल (IPL 2025 Final) में पहुंच गई है. चौथी बार बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंची है. अब देखना होगा कि, क्या बेंगलुरु आईपीएल का खिताब पहली बार जीत पाएगी. बता दें कि आरसीबी के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की थी, जिसके कारण पंजाब किंग्स केवल 101 रन ही बना सकी थी. इसके बाद आरसीबी ने दो विकेट खोकर 10 ओवर में मैच को जीत लिया. इस मैच में कोहली केवल 12 रन ही बना सके लेकिन उनकी एक हरकत ने सुर्खियां बटोर ली. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है.

पंजाब किंग्स (Punjab Kings) की पारी के दौरान जब 20 साल के मुशीर खान (Musheer Khan with Virat Kohli Viral video) इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बल्लेबाजी करने आए तो विराट कोहली ने उन्हें देखते हुए पीछे से कुछ इशारा किया, उनके इशारा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुशीर का मजाक बना रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैन्स कोहली के इस जेस्चर को लेकर बात कर रहे हैं और कई लोगों का मानना है कि कोहली ने मुशीर का मजाक बनाया है. लोगों का मानना है कि कोहली ने जो इशारा किया है उसमें वो यह कह रहे हैं कि 'ये (मुशीर) तो अपनी टीम को पानी पिलाता है." फैन्स कोहली के इस व्यवहार को लेकर उनकी आलोचना कर रहे हैं.

Virat Kohli pointing at the debutant and saying mockingly "ye paani pilaata hai" This Guy is so shameless shame on you kohli. pic.twitter.com/k1SMhEkEJJ

Kohli literally gifted him his bat, and Musheer calls him bhaiya. Kohli has every right to tease his younger brother. Don't you guys tease your younger brothers



Stop spreading false agendas ffs pic.twitter.com/Hd0d9I6xQq