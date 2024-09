Musheer Khan: मुशीर ने तोड़ दिया सचिन का यह 33 साल पुराना रिकॉर्ड, मास्टर ब्लास्टर के बचपन के दोस्त हैं दूसरे नंबर पर

Musheer khan breaks sachin tenudlkar record: से शुरू हुए दलीप ट्रॉफी (Duleep Tropny) टूर्नामेंट के पहले ही दिन अपने डेब्यू पारी में बहुत ही मुश्किल पलों में शतक जड़कर चर्चा में आए युवा स्टार बल्लेबाज मुशीर खान (Musheer Khan) की चमक दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही. साथ तो मुशीर का नवदीप सैनी ने बखूबी दिया, लेकिन यदि भाग्य की "छोटे मियां" को थोड़ी और मदद मिल जाती है, तो वह दोहरा शतक भी बना सकते थे, लेकिन उनकी 181 रनों की पारी निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा असर छोड़ने जा रही है. बहरहाल, इस पारी से मुशीर (Musheer Khan broke Sachin's record) ने सचिन तेंदुलकर के 33 साल पुराने रिकॉर्ड पर पानी फेर दिया.

Musheer Khan once said " Our father has conditioned us to score big, for us, our century starts at 150. He has told us to play our shots after reaching that milestones."

And that's what he did such a nice guy he is

