"याद रखना हारेंगे पर...", हार की दहलीज पर खड़ी थी टीम इंडिया, तभी भारतीय खिलाड़ियों ने किया कुछ ऐसा जो जीत रहा दिल, Video

IND vs AUS under 19 World CUP, युवा खिलाड़ियों ने जीता दिल

Murugan Abhishek and Naman Tiwari Conversation Viral: अंडर 19 वर्ल्डकप ( Under 19 World Cup 2024 Final) के फाइनल (India U19 vs Australia U19, Final) में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 79 रनों से हरा दिया. भारतीय टीम का छठी बार वर्ल्ड कप जीतना का सपना टूट गया. भले ही भारतीय टीम खिताब नहीं जीत पाई हो लेकिन युवा खिलाड़ी मुरुगन अभिषेक और नमन तिवारी ने भारतीय फैन्स का दिल जरूर जीता. दरअसल, जब भारतीय टीम लगभग हार की दहलीज पर खड़ी थी तब दोनों खिलाड़ियों ने मैच के दौरान आपस में कुछ ऐसी बातें की जिसने फैन्स को दिवाना बना दिया है. फैन्स उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं. हुआ ये कि जब भारत को जीत के लिए 75 गेंद पर 103 रन चाहिए थे और केवल 2 विकेट ही बचे थे. उस समय क्रीज पर मुरुगन अभिषेक और नमन तिवारी (Murugan Abhishek and Naman Tiwari) मौजूद थे.