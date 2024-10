Irani Cup: शेष भारत के खिलाफ मैच ड्रा फिर भी मुंबई कैसे बना ईरानी कप का विजेता, 27 साल बाद जीता खिताब

Irani Cup: ईरानी कप 2024 का खिताब मुंबई की टीम जीतने में सफल हो गई है. 27 साल के बाद मुंबई ने ईरानी कप का खिताब जीतने में सफलता हासिल की है. शेष भारत के खिलाफ यह मुकाबला ड्रॉ रहा. पहली पारी में बढ़त के आधार पर मुंबई की टीम को जीत मिली. बता दें कि साल 1997 के बाद पहली बार मुंबई ईरानी कप का खिताब जीतने में सफल रही है. यह 15वीं बार है जब मुंबई ने ईरानी कप का खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की है. इस मैच में पहले मुंबई ने बल्लेबाजी की थी. पहली पारी में मुंबई ने 537 रन बनाए थे तो वहीं, शेष भारत की टीम 416 रन बना पाने में सफल रही थी. मुबई की ओर से सरफराज खान ने 222 रन बनाकर तहलका मचा दिया था. सरफराज के अलावा कप्तान रहाणे ने 97 रन की पारी खेली थी. दूसरी ओर

शेष भारत की ओर से शेष भारत की ओर से अभिमन्यु ईश्वरन ने 191 रन की पारी खेली. मुंबई ने दूसरी पारी 329 रन पर घोषित की, तनुश कोटियन के बल्ले से 114 रन निकले, इसके बाद मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया और आखिर में मुंबई की टीम को विजेता घोषित कर दिया गया.

