Duleep Trophy: ध्रुव जुरेल ने रचा इतिहास, दलीप ट्रॉफी में धोनी की बराबरी कर मचाया तहलका

MS DHONI vs DHRUV JUREL: दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) में ध्रुव जुरेल ने इतिहास रच दिया है. जुरेल ने विकेटकीपर के तौर पर धोनी की बराबरी कर ली है. इंडिया ए की ओर से खेल रहे विकेटकीपर ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel record) ने दलीप ट्रॉफी में एक पारी में विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा कैच लेने के पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. रविवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंडिया बी के खिलाफ खेलते हुए जुरेल ने दूसरी पारी में सात कैच पकड़े, जिससे इंडिया ए ने विरोधी टीम को 184 रनों पर सीमित कर दिया.

इससे पहले धोनी ने 2004-05 में ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए सेंट्रल जोन के खिलाफ सात कैच लेकर एक पारी में विकेटकीपर द्वारा सबसे अधिक कैच लेने के सुनील बेंजामिन (6) के रिकॉर्ड को तोड़ा था.

Photo Credit: Social media

जुरेल ने यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन, मुशीर खान, सरफराज खान, नीतीश के रेड्डी, साई किशोर और नवदीप सैनी का कैच लेकर यह कारनामा अपने नाम किया. बता दें कि धोनी और जुरेल ने दलीप ट्रॉफी की एक पारी में सबसे ज़्यादा (7) कैच लेने का रिकॉर्ड बनाया है. धोनी और जुरेल ने सात कैच पकड़े हैं. वहीं सेंट्रल ज़ोन के लिए खेलते हुए बेंजामिन ने 1973 में दलीप ट्रॉफी के फ़ाइनल में नॉर्थ ज़ोन के ख़िलाफ़ छह कैच और एक स्टंपिंग की थी.

दलीप ट्रॉफी में एक पारी में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज़्यादा कैच (MOST CATCHES BY A WICKETKEEPER IN AN INNINGS IN DULEEP TROPHY)

MS धोनी (ईस्ट ज़ोन) - 2004-05 में सेंट्रल ज़ोन के खिलाफ 7 कैच

ध्रुव जुरेल (इंडिया ए) - 2024-25 में इंडिया बी के खिलाफ 7 कैच

सुनील बेंजामिन (सेंट्रल ज़ोन) - 1973-74 में नॉर्थ ज़ोन के खिलाफ 6 कैच

सदानंद विश्वनाथ (साउथ ज़ोन) - 1980-81 में सेंट्रल ज़ोन के खिलाफ 6 कैच