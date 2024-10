MS Dhoni: "मेरे सभी साथी मुझे छोड़कर चले गए थे लेकिन मैं...", T-20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर धोनी ने पहली बार किया रिएक्ट, दिल जीत लिया

MS Dhoni on T20 World Cup 2024: धोनी ने पहली बार टी-20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल को लेकर रिएक्ट किया है. धोनी ने भारत-साउथ अफ्रीका फाइनल मैच को लेकर खुद के इमोशनल शेयर किए हैं. एक कार्यकाम के दौरान धोनी ने उन पलों को लेकर बात की है जब भारतीय टीम फाइनल मैच खेल रही थी. धोनी ने बताया कि उनके दोस्तों ने फाइनल मैच जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि भारतीय टीम करिश्मा करेगाी.

धोनी ने कहा, "मैंने घर पर टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल अपने परिवार के साथ देखा, मेरे दोस्त भी मेरे साथ मैच देख रहे थे. दूसरी पारी चल रही थी और एक समय ऐसा था कि हम मैच हार सकते हैं तो मेरे ज्यादातर दोस्त बाहर चले गए थे. दोस्तों ने मुझे भी बाहर आने को कहा था. मैं टीवी के सामने अकेला था औऱ भारत की जीत की दुआ कर रहा था.

माही ने आगे बताया, "दोस्त मुझे कह रहे थे, चलो न मैच खत्म है, हम नहीं जीत रहे हैं लेकिन मैं टीवी के सामने बैठा था. मैंने कहा कि, क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाएगी, तब मैच मैच खत्म नहीं होता है.उस समय किसी दोस्त ने मेरा भरोसा नहीं किया. जब ऐसा हो रहा था तो मेरा भी विश्वास हिल गया था".

धोनी ने आगे कहा, "देखिए आप चाहते हैं कि आपकी टीम को जीत मिलनी चाहिए .लेकिन अंदर वो होता है कि यार अभी क्या होना चाहिए, एक बात जो मुझे यकीन था कि, उनके जो बल्लेबाज थे, वो बल्लेबाजी क्रम में कोई खास नहीं थे और हमने ऐसा देखा है कि क्रिकेट में जब दबाव जोर का पड़ता है तो कुछ भी हो सकता है. एक समय था जब वो मजबूती से आगे बढ़ रहे थे.. आप जानते हैं लेकिन जब दांव ऊंचा होता है..तब यह बहुत महत्वपूर्ण होता है.. जब गेम बड़ा होता है.. आपको मौका मिलता है और आप इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं.. इसलिए मुझे लगता है कि हम ऐसा करने में सक्षम थे..इसलिए हमने ट्रॉफी जीती."

MS DHONI TALKING ABOUT INDIA'S VICTORY IN THE T20 WORLD CUP 2024. 🇮🇳❤️



