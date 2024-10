IND vs NZ, 3rd Test: वानखेड़े स्टेडियम में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाज, पहले नंबर पर यह दिग्गज

Most Test runs at Wankhede Stadium: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मैच (IND vs NZ, 3rd Test) मुंबई के वानखेड़े (Mumbai, Wankhede Stadium) में खेला जाएगा. भारतीय टीम के लिए यह टेस्ट मैच काफी अहम है. हर हाल में भारत को यह टेस्ट मैच जीतना होगा. पिछले दोनों टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने के लिए भारत को हर हाल में तीसरा टेस्ट मैच जीतना होगा. बता दें कि वानखेडे का मैदान इस मैदान पर भारत ने अबतक 26 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 12 में भारत को जीत मिली है और 7 में टीम इंडिया को हार नसीब हुई है. इसके अलावा 7 टेस्ट मैच ड्रा रहे थे. अब तीसरा टेस्ट मैच वानखेड़े में खेला जाएगा. ऐसे में जानते हैं वानखेड़े के मैदान पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाज. (List of players with most Test runs at Wankhede Stadium)

सुनील गावस्कर

वानखेड़े के मैदान पर टेस्ट खेलते हुए सबसे ज्यादा रन सुनील गावस्कर ने बनाए थे. गावस्कर ने 11 मैच की 20 पारियों में 56.10 की औसत से 1,122 रन बनाए हैं जिसमें 5 शतक और तीन अर्धशतक शामिल रहे हैं. इस मैदान पर गावस्कर ने अपना पहला टेस्ट मैच 1975 में खेला गया था.

सचिन तेंदुलकर

वानखेड़े में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर तेंदुलकर रहे हैं .तेंदुलकर ने इस मैदान पर अपने करियर का आखिरी मैच साल 2013 में खेला था. सचिन ने 11 मैच की 19 पारियों में 48.47 की औसत से 921 रन हैं और इस दौरान एक शतक औक 8 अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की थी. मुंबई के मैदान पर उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 148 रन रहा है.



दिलीप वेंगसरकर

वानखेडे में दिलीप वेंगसकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. वेंगसकर ने इस मैदान पर कुल 10 टेस्ट मैच खेले हैं और 17 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 631 रन बनाए हैं जिसमें उनका औसत 48.53 का रहा है. इस मैदान पर वेंगसकर ने दो शतक 2 अर्धशतक जाए हैं. 164 नाबाद वेंगसरकर का इस मैदान पर सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है.

Photo Credit: ANI

राहुल द्रविड़

भारत के राहुल द्रविड़ ने इस मैदान पर 7 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हउए 619 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने 56.27 की औसत के साथ यहां रन बनाने में सफलता हासिल की थी.

सैयद किरमानी (Syed Kirmani)

सैयद किरमानी ने इस मैदान पर 477 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल रहे हैं. 102 रन किरमानी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है.

एक्टिव बल्लेबाजों में विराट कोहली के नाम है सबसे ज्यादा स्कोर

इसके अलावा एक्टिव खिलाड़ियों में इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं. कोहली ने इस मैदान पर अबतक 5 टेस्ट मैच खेले हैं और 469 रन बनाने में सफलता हासिल की है. मुंबई के वानखेड़े में कोहली ने तीन शतक और एक अर्धशतक जमाने का कमाल किया है. कोहली का उच्च स्कोर 235 रन रहा है.

11 साल पहले रोहित ने वानखेड़े में खेला था टेस्ट (Rohit Sharma, Ground: Wankhede Stadium, Tournament: Tests)

साल 2013 में रोहित शर्मा ने वानखेड़े में अपना एक मात्र टेस्ट मैच खेला था. अपने करियर के दूसरे टेस्ट में रोहित ने नाबाद 111 रन की पारी खेली थी. अपनी पारी में रोहित ने 11 चौके और तीन छक्के लगाए थे.