IND vs BAN: रोहित शर्मा से हो गई बड़ी 'गलती', सिराज ने ऐसे गवां दिया अपना पहला विकेट, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Mohammed Siraj Missed Wicket vs BAN: अनुभवी ऑफ स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने शानदार 113 रन बनाए, जिससे भारत की पहली पारी शुक्रवार को चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन 91.2 ओवर में 376 रन पर समाप्त हुई. बांग्लादेश के लिए तेज गेंदबाज हसन महमूद ने 83 रन देकर 5 विकेट लिए और टेस्ट क्रिकेट में लगातार पांच विकेट लेने का कारनामा पूरा किया, जबकि तस्कीन अहमद ने 55 रन देकर 3 विकेट लिए. बांग्लादेश ने दूसरे दिन की शुरुआत दूसरी नई गेंद लेकर की, जबकि अश्विन ने नाबाद 102 रन से आगे खेलते हुए भारत की पारी को 339/6 से आगे बढ़ाया.

टीम इंडिया को आल आउट करने के बाद अपनी पहली पारी में बांग्लादेश ने बल्लेबाज़ी शुरू की लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ओवर की आखिरी गेंद पहला झटका लगा. जाकिर हसन के विकेट को मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) ने मिस कर दिया, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट से खलबली मच गई जब रिव्यू में ये देखा गया की गेंद विकेट को हिट कर रही है, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने रिव्यू नहीं लिया और ऋषभ पंत ने भी कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई. सिराज हालांकि खुद में पक्का थे की गेंद स्टंप को हिट कर रही है लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज़ किया गया और रिव्यू के लिए कप्तान रोहित नहीं गए, लेकिन बाद में रीप्ले में पता चला की गेंद विकेट को हिट कर रही थी.

Mohammed Siraj was convincing it was out, but Pant & Rohit says going down and India do not review.



Justice for Siraj 😭😭 pic.twitter.com/gafeldPlNc