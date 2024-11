SA vs IND: मोहम्मद कैफ ने इन तीन भारतीय खिलाड़ी को बताया विराट कोहली और रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी

Mohammad Kaif : साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज (SA vs IND, T20I Series) में संजू सैमसन (Sanju Samson), अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) और तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है. तीनों बैटरों ने साबित कर दिया है कि वो भारतीय क्रिकेट का भविष्य टैलेंटेड खिलाड़ियों के हाथ में हैं. यही बात मोहम्मद कैफ भी मानते हैं. कैफ ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर बात करते हुए कहा कि तिलक वर्मा, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में टी-20 सीरीज में बल्लेबाजी की है, उससे उन्होंने टी-20 में विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी को पूरा कर दिया है. ये तीनों खिलाड़ी सही मायने में अब कोहली और रोहित के सही उत्तराधिकारी साबित हो रहे हैं.

भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने T20I में विराट कोहली और रोहित शर्मा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सैमसन, तिलक और अभिषेक की सराहना की. वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद दोनों दिग्गजों ने सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था. विराट और रोहित चाहते थे कि युवा खिलाड़ी टीम को T20I में दूसरे स्तर पर ले जाएं. कैफ को लगता है कि कोहली और शर्मा तीनों क्रिकेटरों के बल्लेबाजी को देखकर काफी संतुष्ट होंगे.

कैफ ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन को साउथ अफ्रीका की मुश्किल बल्लेबाजी परिस्थितियों में रन बनाते देखना विराट और रोहित के लिए सुखद रहा होगा. जब टी20 की बात आती है, तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट को सुरक्षित हाथों में छोड़ दिया है." मोहम्मद कैफ का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Watching Tilak Verma, Abhishek Sharma, Sanju Samson score runs in South Africa's tough batting conditions must be pleasing for Virat and Rohit. When it comes to T20, they have left Indian cricket in safe hands. #SAvIND