किस टीम में है दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, मोईन अली ने बताया

Moeen Ali on Which team have Best Batsman: इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली ने विश्व क्रिकेट के उस टीम के बारे में बात की है जिसके बल्लेबाज दुनिया के सबसे खतरनाक है. Beard Before Wicket के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए मोईन अली ने उस टीम के बारे में बताया है. इंग्लैंड के पूर्व ऑल राउंडर ने माना है कि वर्तमान क्रिकेट में भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जिसके टीम में एक नहीं बल्कि कई खतरनाक बल्लेबाज हैं.

मोईन अली ने भारतीय टीम को लेकर कहा, "मेरे लिए भारत ऐसी टीम है जिनके पास दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं. भारतीय टीम दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजी साइड है. मुझे लगता है कि भारत के बल्लेबाज कमाल के हैं. टीम के पास बल्लेबाजी क्रम में जो गहराई है, वह किसी और दूसरे टीम में नहीं है. उनके प्लेइंग इलेवन की बात नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे बैटर हैं जो प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पा रहे हैं. भारत में युवा खिलाड़ियों की भरमार है और उनके पास काफी टैलेंट हैं. भारत में कोचिंग सिस्टम भी कमाल का रहा है. शुरुआती लेवल से ही वहां के कोच खिलाड़ियों पर ध्यान दे रहे हैं और ऐसे खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में टीम का हिस्सा बन सकते हैं. "

भारतीय टीम के अलावा मोईन अली ने पाकिस्तान टीम को लेकर भी बात की और कहा, "पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी कमजोर हुई है. "पाकिस्तानी पृष्ठभूमि वाले लोगों में यह भावना है कि पाकिस्तान के पास सबसे अच्छे तेज गेंदबाज हैं. वे अच्छे हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं. नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ अच्छे हैं.. मुझे गलत मत समझिए. मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा हूं लेकिन वे इस समय इस सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं."

बता दें कि हाल ही में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया. तीसरी बार भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में सफलता हासिल की है. इस बार के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हरार खिताब जीता. फाइनल में भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 76 रन की पारी खेली और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.