कुछ सालों से कभी हां, कभी ना करते हुए पूर्व कप्तान एमएस धोनी आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से विदा हो गए.चेन्नई के धोनी को अगले सीजन के लिए मेन्टॉर नियुक्त करने के साथ ही 45 साल के धोनी के करीब 19 साल (18 सीजन) के करियर पर पर्दा गिर गया. जैसे ही सुपर किंग्स ने आधिकारिक तौर पर इस बड़ी खबर का मैसेज पोस्ट किया, वैसे ही सोशल मीडिया धोनी से जुड़े अलग-अलग भाव के रूप में संदेशों से पट गया. सोशल मीडिया पर धोनी को लेकर माहौल एकदम भावनात्मक हो गया. माही के तमाम चाहने वाले और हीरो को लेकर एक से बढ़कर एक कमेंट कर रहे हैं, उनके प्रति सम्मान जता रहे हैं. और यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस पूर्व दिग्गज की लोकप्रियता कैसी है और प्रशंसक उन्हें किस हद तक चाहते हैं. चलिए आप देखिए कि फैंस धोनी के बारे में क्या-क्या लिख रहे हैं.

बात सही है कि धोनी एक ऐसे लीजेंड खिलाड़ी हैं, जो हर युग में पैदा नहीं होते और उनके टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों के लिए ही किए गए योगदान को हमेशा याद कीजिए जाएगा

यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि धोनी जैसा युग दोबारा कोई गढ़ पाएगा. क्या ऐसा आकर्षण फिर कभी पैदा होगा

इस तरह के भी हल्के-फुल्के संदेश हैं

निश्चित रूप से बड़ा धन्यवाद बनता है. धोनी ने फैंस को बहुत ज्यादा आनंद प्रदान किया है

निश्चित रूप से धोनी की कमी हर बार खलेगी

बात सही है..यह वह युग है, जो विदाई का हकदार नहीं ही है. यह बहुत बड़ी तारीफ की है इस फैन ने