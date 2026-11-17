कुछ सालों से कभी हां, कभी ना करते हुए पूर्व कप्तान एमएस धोनी आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से विदा हो गए.चेन्नई के धोनी को अगले सीजन के लिए मेन्टॉर नियुक्त करने के साथ ही 45 साल के धोनी के करीब 19 साल (18 सीजन) के करियर पर पर्दा गिर गया. जैसे ही सुपर किंग्स ने आधिकारिक तौर पर इस बड़ी खबर का मैसेज पोस्ट किया, वैसे ही सोशल मीडिया धोनी से जुड़े अलग-अलग भाव के रूप में संदेशों से पट गया. सोशल मीडिया पर धोनी को लेकर माहौल एकदम भावनात्मक हो गया. माही के तमाम चाहने वाले और हीरो को लेकर एक से बढ़कर एक कमेंट कर रहे हैं, उनके प्रति सम्मान जता रहे हैं. और यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस पूर्व दिग्गज की लोकप्रियता कैसी है और प्रशंसक उन्हें किस हद तक चाहते हैं. चलिए आप देखिए कि फैंस धोनी के बारे में क्या-क्या लिख रहे हैं.
बात सही है कि धोनी एक ऐसे लीजेंड खिलाड़ी हैं, जो हर युग में पैदा नहीं होते और उनके टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों के लिए ही किए गए योगदान को हमेशा याद कीजिए जाएगा
☀️ One Sun. 🌙 One Moon. 🦁 One and Only MSD! 💛 Legends are not born every day. THALA IS ONE OF A KIND! 👑💛 #MSDhoni #Thala #CSK https://t.co/Y2KUUahQC0— siddiq (@siddiqmohd7) November 17, 2026
यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि धोनी जैसा युग दोबारा कोई गढ़ पाएगा. क्या ऐसा आकर्षण फिर कभी पैदा होगा
Some legends don't just retire; they leave behind an era that can never be recreated. MS Dhoni isn't just a cricketer, he's an emotion that generations will carry forever. 💛 #ThankYouDhoni #ThalaForever #Dhoni #CSK #IPL #MSDhoni https://t.co/NkFNKZwPqW— Amit Jadhav (@jadhavamit0707) November 17, 2026
इस तरह के भी हल्के-फुल्के संदेश हैं
Well, it's actually good that Dhoni has retired. Now he can go to Pakistan and enjoy their Food #MSDhoni #IPL2027 https://t.co/swCp9SoMDs— Vansh Arora (@BeelzebubJagga) November 17, 2026
निश्चित रूप से बड़ा धन्यवाद बनता है. धोनी ने फैंस को बहुत ज्यादा आनंद प्रदान किया है
Thanks for everything Thala 🥺💔 #MSDhoni #ChennaiSuperKings https://t.co/PeTN17DMxN— Vardhan Reddy DHFM ❤️🔥 (@The___vardhan) November 17, 2026
निश्चित रूप से धोनी की कमी हर बार खलेगी
एक युग का अंत होगा, पर यादें हमेशा रहेंगी… माही, आपकी कमी हर IPL में खलेगी💛🥹 शायद अब पीली जर्सी में वो जादू नज़र नहीं आएगा, पर तुम्हारा नाम हर IPL सीज़न में याद आएगा। #MSDhoni #Mentor #IPL2027 #CSK https://t.co/QKc1kqYBOW— 𝐀𝐣𝐚𝐲 𝐉𝐚𝐧𝐠𝐢𝐝 (@iamajayjangirr) November 17, 2026
बात सही है..यह वह युग है, जो विदाई का हकदार नहीं ही है. यह बहुत बड़ी तारीफ की है इस फैन ने
MS Dhoni and IPL — an era that deserves no ending. 💛 From 2008 to now, he gave CSK fans countless memories, five IPL trophies and moments that will live forever. Thala isn't just a player. He's an emotion for millions. Some legends don't retire. They become history. #MSDhoni #IPL2027— Vansh Arora (@BeelzebubJagga) November 17, 2026
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