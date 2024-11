IND vs AUS: कोहली के रिकॉर्ड शतक पर एबी डिविलियर्स, माइकल वॉन, रवि शास्त्री समेत दिग्गज खिलाड़ियों के बयान से विश्व क्रिकेट में हलचल

Virat Kohli Record 30th Test Century in Perth: रविवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में पहली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ भारत के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली द्वारा अपना 81वाँ अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए जाने पर विभिन्न क्रिकेट सितारों ने सोशल मीडिया पर उनकी सराहना की. विराट ने SENA (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) की परिस्थितियों में लगभग छह वर्षों में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया, पर्थ में नाबाद पारी खेलकर टेस्ट शतक के इंतदार को तोड़ दिया, जिसमें उन्होंने कई 'विंटेज कोहली' शॉट खेले. SENA में उनका आखिरी शतक दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया में उसी स्थान पर आया था



शतक के बाद X पर जाते हुए, दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज़ एबी डिविलियर्स ने विराट को 'सर्वकालिक महानतम (GOAT)' कहा. विराट = 🐐

पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज़ सुरेश रैना ने भी विराट की एक और "मास्टरक्लास" के लिए प्रशंसा की, उन्हें खेल को गौरवान्वित करने वाले महानतम खिलाड़ियों में से एक कहा. रैना ने ट्वीट किया, "विराट कोहली ने एक और मास्टरक्लास दिया, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में पर्थ में शानदार शतक बनाया. उनका दृढ़ संकल्प और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता हमें याद दिलाती है कि वह खेल को सुशोभित करने वाले अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक क्यों हैं.

Virat Kohli delivers yet another @imVkohli masterclass, scoring a magnificent century at Perth in the Border-Gavaskar Trophy! 💯🔥 His consistency, determination, and ability to perform under pressure remind us why he's one of the greatest ever to grace the game. #ViratKohli… pic.twitter.com/8nPrT6JuYx