पिता बेचते थे अंडे और चाय , अब बेटा तोड़ सकता है शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड !

Mayank Yadav vs Shoaib Akhtar: इंटरनेशनल क्रिकेट में शोएब अख्तर ने 161.3 kmph की स्पीड से गेंद फेंककर सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है. अख्तर के द्वारा बनाया गया यह रिकॉर्ड आजतक कोई गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है. वहीं, अब एक ऐसा गेंदबाज विश्व क्रिकेट में आया है जो आने वाले समय में अख्तर के इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मद्दा रखता है. वह कोई और नहीं बल्कि भारत के मयंक यादव हैं. बता दें कि मयंक ने आईपीएल 2024 में 156.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक कर विश्व क्रिकेट में तहलका मचाने का काम किया है. उनकी तेज गेंद को देखकर यह उम्मीद बंध गई है. वहीं, मयंक ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में भी डेब्यू किया था.

बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज में मयंक ने शानदार गेंदबाजी की थी. हालांकि उनकी स्पीड 150 Kmph की रफ्तार से आगे नहीं जा पाई थी लेकिन उन्होंने अपनी स्पीड से यह उम्मीद जरूर जगा दी है. अब मयंक से यही उम्मीद है कि आने वाले मैचों में वो अपनी स्पीड को और भी बेहतर करेंगे. (Mayank Yadav Story)

मयंक ने भारत के लिए अबतक खेला है तीन टी-20

मयंक यादव ने अबतक अपने करियर में तीन टी-20 मैच खेल चुके हैं. इस दौरान उनके खाते में 4 विकेट आए थे. बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दौरान उनकी सबसे तेज गेंद 149 और 150 के बीच में रही थी. बता दें कि मयंक ने अपनी पहचान आईपीएल खेलकर मनाई है. मयंक यादव को साल 2022 के आईपीएल ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 लाख के बेस प्राइज में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था.

पिता बेचते थे अंडे और चाय

मयंक यादव के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचने का सफल काफी मुश्किल भरा रहा है. मयंक यादव के पिता प्रभु यादव को चाय की दुकान और अंडे की रेहड़ी तक में काम करना पड़ा था. मयंक के पिता मूल बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले हैं. वैसे, मयंक का जन्म दिल्ली में हुआ था. मयंक के पिता दिल्ली में सायरन बनाने की फैक्ट्री काम करते थे. एक दिन उनके पिता फैक्ट्री से लौट रहे थे, तभी उन्होंने वेंकटेश्वरैया कॉलेज ग्राउंड में अपने बेटे को ट्रेनिंग करते हुए देखा था. पिता ने अपने बेटे की गेदंबाजी को देखकर उन्हें सलाह दी थी और कहा था कि, "तुझे पता है कर्टली एंब्रोस से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि वो सिर पर गेंद डालते थे. अगर तू चाहता है कि बल्लेबाज तुमसे खौफ खाएं तो तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा. " इस बात को मयंक ने गांठ बांध ली थी और तेज गेंद लगातार करने की प्रैक्टिस करने लगे. मयंक की तेज गेंदबाजी ने उन्हें 'राजधानी एक्सप्रेस' बना दिया है.

डेल स्टेन और ब्रेट ली भी चौंक गए थे

आईपीएल में मयंक की गेंदबाजी को देखकर डेल स्टेन भी हैरान रह गए थे. स्टेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर मयंक की तेज गेंदों की तारीफ भी की थी. वहीं, ब्रेट ली ने भी मंयक की तारीफ में पोस्ट शेयर किया था.

155,8 KPH



Mayank Yadav where have you been hiding!