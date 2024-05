T20 world cup में जायसवाल - रोहित नहीं बल्कि इन दो बल्लेबाजों को करना चाहिए ओपनिंग, मैथ्यू हेडन ने बताया

ये भी पढ़े- शुभमन गिल और जायसवाल में कौन है बेहतर, वसीम अकरम ने दिया जवाब

अपनी बात रखते हबुए मैथ्यू हेडन ने कहा, मैं नहीं चाहूंगा कि कोहली और रोहित (Rohit Sharma vs Virat kohli) ओपनिंग की भूमिका निभाएं, दरअसलल टीम इंडिया को राइट और लेफ्ट हैंड कंबीनेशन के साथ ओपनिंग में उतरना चाहिए. जायसवाल और रोहित को ओपनिंग करनी चाहिए और नंबर पर विराट कोहली. लेकिन अगर आप कंबीनेशन में बदलाव चाह रहे हैं तो आप कोहली और जायसवाल के ओपनिंग विकल्प के साथ जा सकते हैं. रोहित नंबर 4 पर बैटिंग कर सकते हैं. नंबर 3 पर सूर्य़कुमार यादव, ये टॉप 4 भारत के लिए कंबीनेशन बन सकते हैं. मेरे हिसाब से कोहली और जायसवाल ओपनिंग, नंबर 3 पर सूर्यकुमार यादव और नंबर 4 पर रोहित, यह सही कंबीनेशन हो सकता है. (Kohli with Yashasvi Jaiswal)

मेरे अनुसार कोहली को शुरुआती 6 ओवर जरुर खेलना चाहिए. वो काफी अहम होंगे. मैं रोहित को नंबर 4 पर देखना चाहूंगा. मेरे नजर में कोहली और जायसवाल सही कंबीनेशन ओपनिंग के लिए हो सकते हैं. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप का आागज जून में होना है. भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी.

T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच (India Match in T20 World Cup 2024)

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा