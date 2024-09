History in ODIs: मार्नस लाबुशेन ने वनडे में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बने

Marnus Labuschagne Word record in ODIs: इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया (England vs Australia, 1st ODI) को 7 विकेट से शानदार जीत मिली. ऑस्ट्रेलिया की जीत में लाबुशेन (Marnus Labuschagne in ODIs) ने शानदार परफॉर्मेंस किया और गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए तो वहीं, बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 77 रन की पारी खेली. इसके अलावा लाबुशेन ने इंग्लैंड की पारी के दौरान तीन कैच भी लपके. ऐसा कर लाबुशेन ने वनडे क्रिकेट में बड़ा कारनामा कर दिया है. लाबुशेन वनडे क्रिकेट के इतिहास में इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनके नाम एक ही मैच में 50 से ज्यादा का स्कोर, 3 या उससे ज्यादा विकेट और 4 से ज्यादा कैच लपकने का कारनामा दर्ज हो. लाबुशेन ने यह कमाल इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान किया.

पहले वनडे मैच की बात की जाए तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और 49.4 ओवर में 315 रन बनाए थे जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 44 ओवर में ही 3 विकेट पर 317 रन बनाकर मैच को जीत लिया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने धमाकेदार 154 रन की नाबाद पारी खेली, हेड ने अपनी पारी में 20 चौके और 5 छक्के लगाए, हेड ने 119.38 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका कर दिया. वहीं, बल्लेबाजी करते हुए लाबुशेन ने 61 गेंद पर 77 रनों की नाबाद पारी खेली. दोनों ने मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत दिला दी. बता दें कि वनडे में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह पांचवां सबसे बड़ा रन चेज है.

वनडे में ऑस्ट्रेलिया का सफलतापूर्वक पीछा किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य

359 Vs भारत, मोहाली, 2019

334 Vs इंग्लैंड, सिडनी, 2011

330 Vs साउथ अफ्रीका, गक्बरहा, 2002

316 Vs पाकिस्तान, लाहौर, 1998

316 Vs इंग्लैंड, नॉटिंघम, 2024*

पहले वनडे में शानदार शतक लगाने वाले ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी.